Desorden, largas colas y gente durmiendo en las afueras del Saime marcan la jornada de cedulación en Punto Fijo

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Unas 300 personas, que esperan sacar la cédula en la jornada especial anunciada por Nicolás Maduro, permanecen en cola en los alrededores de la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ubicado en el Centro Comercial Turístico en Punto Fijo, estado Falcón.

Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

La jornada especial que se extiende a todas las oficinas Saime del país, será hasta el próximo sábado 2 de diciembre y es para quienes necesiten renovar el documento de identidad, por lo que no se requiere la cita que se pide a través del sistema automatizado desde hace varios meses.

El anuncio de Maduro alertó a la ciudadanía que sin pensarlo acudieron a la oficina más cercana y la única en la Península de Paraguaná está a casa llena. La gente duerme en los alrededores del centro comercial, y hasta la tarde de este martes 28 de noviembre, la cola daba la vuelta completa a la cerca perimetral el lugar.

Quienes estaban en cola relataron que no era tan fácil, pues veían que no avanzaba. Pese al inclemente sol, se quedaron a esperar una solución, porque Maduro dijo que la jornada debía atender a todo el que acudiera y lo harían hasta que no haya personas en cola.

Sin embargo, la oficina es muy pequeña, queda en un centro comercial donde hay tiendas de ropa y sobre todo de alimentos, por lo que el flujo de visitantes es alto. El lugar tampoco cuenta con planta eléctrica y como en toda Paraguaná los apagones son diarios, eso también dificulta la rapidez del servicio.

Andreína Oliveros acudió desde Punto Fijo a las 3:00 am a la cola y ya tenía unas 150 personas por delante. “Decidí quedarme, porque no tengo cédula, se me perdió hace unos meses y estoy pasando muchas necesidades sin el documento, pero esto no avanza, es la 1:00 de la tarde y aún no hay respuestas de que nos vayan a atender. Usted sube a donde están las oficinas y eso es un despelote. No hay control”, dijo.

Por otro lado, el ingeniero Francisco Falcón Irausquin denunció que no hay cola preferencial y que hay personas de la tercera edad con enfermedades que necesitan atención rápida y no pueden pasar el día en cola. “Es una desorganización total, con una logística fatal. Hay una paciente con cáncer que tiene su informe médico y aun así no le han dado acceso al registro”, denunció.

A través de las redes sociales se supo que en Falcón hay cuatro sedes activas para llevar a cabo la jornada especial de cedulación, ubicadas en el Mercado Turístico (Punto Fijo), sede principal en La Vela (Municipio Colina), Dabajuro y Tucacas.