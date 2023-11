Así fue la última entrevista que concedió Henry Kissinger

Henry Kissinger, el diplomático más famoso del siglo XX, falleció este miércoles a los 100 años dejando un legado tan legendario como cuestionado.

Por El Tiempo

El que fuera consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado de los presidentes estadounidenses Richard Nixon (1969-1974) y Gerald Ford (1974-1977) llevaba décadas alejado de la primera línea política, pero se mantuvo activo en la opinión pública hasta hace unos meses.

A finales de 2023, antes de cumplir 100 años, Kissinger concedió la que se convertiría en su última entrevista a la revista británica The Economist.

En esa ocasión, los periodistas tuvieron la oportunidad de conversar con el diplomático por más de ocho horas en las que Kissinger se explayó sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, sus preocupaciones sobre las relaciones de su país con China y el futuro de la Inteligencia Artificial (IA).

El pasado julio, además, visitó China después de cumplir los 100 años para reunirse con el mandatario del país y funcionarios de alto rango.

Lo que dijo en su última entrevista

Kissinger recibió en abril en su oficina del piso 33 de un edificio Art Deco en el centro de Manhattan a The Economist. El exsecretario de Estado de las administraciones del republicano Richard Nixon y su sucesor, Gerald Ford, se encontraba en ese momento trabajando en dos libros, uno sobre IA y el otro sobre las grandes alianzas internacionales.

En aquella oportunidad comparó la actual rivalidad de las alianzas con la situación previa a la Primera Guerra Mundial, “donde ninguna de las partes tiene mucho margen de concesión política y en la que cualquier perturbación del equilibrio puede tener consecuencias catastróficas”.

Henry Kissinger has died aged 100. Earlier this year The Economist spoke to him for over eight hours about how to prevent the contest between China and America from descending into war. These were his solutions https://t.co/mCLNCbQIgC ??

— The Economist (@TheEconomist) November 30, 2023