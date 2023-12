Jugadora de hockey sufrió parálisis del pecho para abajo tras esta lamentable jugada (Video)

Posteado en: Deportes, Titulares

La jugadora de hockey sobre hielo Sanni Hakala ha quedado paralizada del pecho hacia abajo tras un choque contra un poste de un arco durante un partido de la Liga Sueca de Hockey Femenino entre HV71 y Djurgardens. El incidente ocurrió el pasado viernes, y la deportista finlandesa fue trasladada en camilla mientras el partido se posponía.

Por Infobae

Hakala fue llevada de urgencia al Hospital Universitario de Linkoping y se sometió a una cirugía, que no pudo evitar que quedara paralizada y con función reducida en brazos y manos. La capitana de HV71 y destacada dentro del hockey femenino europeo ha compartido una declaración en su Instagram tras lo sucedido: “Todavía es difícil entender lo que sucedió, que el choque contra el poste de la portería fue tan grave como fue, que las consecuencias se han vuelto tan grandes. No sólo me veo obligada a dejar de jugar al hockey, algo que ha sido una gran parte de mi vida durante muchos años, sino que tal vez me vea obligada a sentarme en una silla de ruedas por el resto de mi vida”.

“La lesión que sufrí el viernes pasado tras chocar con el poste de la portería me ha dejado paralizada del pecho para abajo, con función reducida en brazos y manos. Esa es la realidad a la que me estoy tratando de adaptar. Entiendo que ahora me enfrento a una larga y dura lucha con mi cuerpo y al partido más duro de mi vida. Ahora necesito centrar toda mi energía en la rehabilitación para poder recuperarme lo mejor posible”, publicó, al tiempo que agregó: “Esta situación obviamente apesta, pero no tengo miedo de afrontarla. No sé qué voy a hacer a continuación, pero sé que será jodidamente increíble”.

