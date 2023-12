Esta es la historia detrás de la nostálgica canción de “El año viejo”

Posteado en: Cultura, Titulares

En la época de navideña las personas se contagian de la alegría que trae las diferentes festividades, la noche buena, el año nuevo, por eso se suelen escuchar en las calles villancicos como ‘A la nanita nana’, ‘Los peces en el río’, ‘Mi burrito sabanero’, ‘Tutaina’, entre otros.

Por eltiempo.com

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Sin embargo, también existen exitosas canciones tropicales que representan varios momentos de las familias en esta época festiva del año, algunas hablan de los juguetes que reciben los niños el día de Navidad, otras de las familias que no están completas y una de las más representativas son las de despedir el año.

Historia de la canción ‘El año viejo’

‘El año viejo’ es una canción decembrina escrita por el compositor colombiano Crescencio Salcedo en el género de la cumbia. Fue grabada por primera vez en el año 1953 y desde entonces ha ganado gran popularidad, por lo que es considerada para muchos como “el himno legítimo y necesario para decir adiós al año que termina”.

Se sabe que Crescencio Salcedo fue un campesino indígena que nunca aprendió a escribir o leer, nació en el municipio Palomino, en el departamento de Bolívar, y que según se sabe, desde sus primeros años de vida se dejó conquistar por las flautas autóctonas de caña.

Dicen que podía imitar los sonidos de trompeta, tambor y saxofón solo con esta flauta. Y lo que hacía al componer era mencionar lo que veía alrededor de su casa, asegurando que “la chiva, la burra, la yegua y la suegra eran reales”.



Este 2023 se cumplen 70 años del lanzamiento de la reconocida canción, que fue interpretada e inmortalizada en la voz del cantante mexicano Tony Camargo, quien falleció en agosto del 2020, y escuchó por primera vez una versión de ‘El año viejo’ en Venezuela, por lo que se propuso y la incluyó en su álbum debut en 1953.

La icónica y reconocida canción envuelve a las familias en los últimos días del año, pues con su letra nostalgia logra conquistar a quienes despiden un año que termina y le dan la bienvenida a nuevos proyectos y horizontes.

“Yo no olvido al año viejo que me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”, dice la letra compuesta por Crescencio Salcedo.

Con el pasar de los años, el éxito de la canción ‘El año viejo’ sigue vigente, especialmente en los países de Latinoamérica, como México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, España, Estados Unidos y Japón, entre otros.

“Esa canción se grabó en 1953 y hasta hoy funciona, por decirlo de alguna manera, en muchos hogares se sigue despidiendo el año con ella y eso para mí es un verdadero regalo que la vida me ha dado”, dijo el intérprete Tony Camargo en una entrevista antes de fallecer.

Como si fuera poco, es tanta la importancia de este sencillo en las navidades colombianas que ‘El año viejo’ es considerado en Colombia como patrimonio nacional.

Aunque Salcedo era un campesino indígena, nunca vivió como un afamado compositor y, por el contrario, hasta el último de sus días fabricó flautas de caña que vendía en las calles de Medellín.