El camino hacia la fe de Daddy Yankee, Farruko y otros artistas después del reguetón

Para muchos las letras del reguetón y la fe cristiana están en las antípodas, pero la realidad es que varios artistas urbanos han tenido sus vínculos con iglesias, y en muchos casos han sido su refugio debido a situaciones personales extremas o adicciones.

El caso más reciente es el de Daddy Yankee, quien el pasado fin de semana cerró el que ha dicho será su último concierto, anunciando que dedicará el resto de su vida a predicar la palabra de Cristo.

“A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo que él es el camino, la verdad y la vida”, dijo el artista el domingo en la noche desde el Coliseo de Puerto Rico, antes de que decenas de drones en la sala del concierto iluminaran el cielo con el mensaje “Cristo te ama”.

Casi dos años antes, su colega y compatriota Farruko había hecho lo mismo. En un concierto en la arena del equipo de baloncesto Heat de Miami, el artista sorprendió a sus fans al pedir perdón por los mensajes de su música, especialmente por el mayor éxito de su carrera, su canción “Pepas”.

“Yo me creía mi propia mentira. Porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba dando, que le decía a la gente ‘tómate una pastilla para que seas feliz’. ¿Y sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. ¡Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño!… Y hoy me paro, como un varón, a decirles que me perdonen como ser humano”, expresó.

“Dios es un ser justo, me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizá tiene muchas dudas. Se trata de un testimonio real. Un mensaje de luz entre medio de las tinieblas”, agregó.

Sus historias hacen eco de las del artista panameño El General, considerado el padre del movimiento de música latina urbana, y Héctor ‘El Father’, uno de los creadores del sonido actual del reguetón. Ambos tomaron decisiones más radicales y abandonaron la vida pública para convertirse en pastores.

Reguetón, el vacío de la bravuconería y el poder sexual

El reguetón suele ser criticado por valorar la dureza y el poder sexual sobre la vulnerabilidad y la transparencia emocional, pero puede ser una máscara para algunos.

“Durante mucho tiempo he intentado llenar un vacío en mi vida que nadie podía llenar. Intenté llenarlo y encontrarle un propósito a mi vida. Tengo que decirles que esos días ya pasaron. No me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, dijo Daddy Yankee en su concierto.

Hablan igualmente de ese vacío, por ejemplo, las canciones ‘René’ (2020), de Residente, y ‘Nadie sabe’ (2023), de Bad Bunny, intérpretes que no han anunciado pertenecer a este movimiento cristiano.

Igualmente en su álbum debut “Odisea”, Ozuna exploró temas de inocencia, fragilidad y deseo, presentando su arte como un viaje espiritual, mientras que Wisin y Yandel tienen temas de agradecimiento en sus álbumes individuales.

Vida y muerte

La fe cristiana ha sido la respuesta que algunos de estos artistas han encontrado en situaciones extremas.

Daddy Yankee contó que su acercamiento a la religión comenzó a los 17 años, cuando recibió un balazo en una pierna que lo mantuvo más de un año en cama y lo dejó con una leve discapacidad.

Vico C, Voltio y hasta Don Omar encontraron en la religión la manera de mantener controladas sus adicciones y alejarse de la violencia.

Don Omar contó al canal CNN que la primera vez que se acercó al cristianismo fue en la adolescencia, cuando vio a varios de sus amigos morir, víctimas de la violencia organizada.

“Yo en esa época vendía drogas”, confesó el artista.

Abrazó el cristianismo y se ordenó como pastor. Años después intentó conciliar su fe con una carrera musical y cuando las autoridades de la iglesia lo impidieron, abandonó.

Eventualmente regresó al rebaño, después de reconocer su adicción al sexo, al alcohol y las drogas.

Héctor “El Father”, Lary Over, Voltio, Almighty y El General tampoco lograron esa conciliación, pero decidieron lo opuesto. Tras declarar su fe, se retiraron de la música.

“Yo no concibo cómo se puede estar en esos dos mundos”, dijo Héctor ‘El Father’ a EFE cuando presentó la película autobiográfica “Héctor ‘El Father, conocerás la verdad” en 2020.

En la misma línea de Daddy Yankee y Farruko, Tito ‘El Bambino’ se ha convertido en un amplificador de otros cristianos. En la pandemia conducía regularmente sesiones de Instagram Live con predicadores y artistas de música cristiana.

El creciente número de reguetoneros cristianos, incluyendo a Alex Zurdo, Kike Pavón, Redimi2, y otros, demuestra la expansión de este movimiento.

Estos artistas no solo mantienen la esencia del reguetón, sino que también infunden sus letras con mensajes de fe y esperanza.

