Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023 tras ser coronada: no creo que tenga ventaja por ser madre

Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023 declaró ante los medios de comunicación tras ser coronada donde fue cuestionada sobre ser la primera madre en ser ganadora del certamen a lo que respondió, “no creo que tenga ningún tipo de ventaja. Todas pasamos por el mismo filtro. Todas estuvimos en igualdad de condiciones. La competencia se veían a través de los ensayo y la preparación”.

“No había algo especial para unas y para otras no. Depende de la mentalidad que tengas para enfrentar esos desafíos”, recalcó. “Le agradecía muchísimo a Dios porque no es fácil (…) Todos tenemos la oportunidad de cumplir nuestros sueños”.

Al referirse a su hija, recordó que “está muy feliz y orgullosa de su mamá”

En este sentido, Márquez señaló que “el sueño lo tuve cuando tenía 11 años (…) No son roles distintos el ser madre y ser educadora, todos se trata de disciplina, amor y conexión para cumplirlos”. Agregó que “todos en mi familia son docentes y dije que me iba a ir por esta rama (…) Entrar a cada aula me hizo enamorarme cada vez más de mi carrera”.

En relación a los tatuajes que tienes “entendemos que los concurso de belleza han cambiado y no estamos acostumbrados a ver algo distinto a lo que veíamos anteriormente”, comentó