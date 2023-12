Imágenes sensibles: novia de un popular youtuber en EEUU recibió un escopetazo de su ex

Un video desgarrador captura el momento justo después de que la novia de un popular YouTuber recibiera un disparo en la pierna por parte de su abusivo exnovio en Virginia Occidental el viernes, y el pistolero luego se disparó fatalmente.

Por New York Post

El YouTuber Hunter Avallone, conocido por debatir con conservadores en línea, estaba en su apartamento de Martinsburg con su amiga Holle Peno, una streamer de Twitch, cuando su ex de 11 años apareció y disparó a través de la puerta, golpeando a Peno en la pierna, escribió el streamer. Instagram.

WARNING: GRAPHIC— I'm still trying to process this and I'm most likely in shock as I write this. But only a few hours ago, Holle's ex boyfriend Conrad showed up at my apartment building with a shotgun. He shot through my building door, injuring Holle's leg in the process. I… pic.twitter.com/B1G0Vq9zoh

— HUNTER AVALLONE (@HunterAA6) December 8, 2023