La alarmante revelación del ex representante de Michael Schumacher a 10 años del trágico accidente

Posteado en: Deportes, Titulares

A casi 10 años del trágico accidente que sufrió el múltiple campeón del mundo de la Fórmula 1 Michael Schumacher el 29 de diciembre en la Estación de Esquí de Méribel, en los Alpes franceses, su estado de salud continúa siendo una incógnita para los millones de fanáticos que cosechó a lo largo y ancho del mundo.

La familia del piloto, encabezada por su esposa Corinna y su portavoz Sabine Khem llevan dos años sin pronunciarse ni emitir declaración alguna después de las que realizaron para el documental oficial del ex corredor de Ferrari. Es por eso que Willi Weber, uno de los que supo estar más cerca del alemán durante su carrera profesional, se pronunció en una entrevista con el periódico Express.

“Cuando pienso en Michael ahora, lamentablemente ya no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años”, consideró su ex representante, quien en 2021 reveló que tuvo un cortocircuito con la esposa de Shumi.

“Sin llamadas telefónicas, sin cartas. En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida. ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?”, se preguntaba hace dos años atrás y explicaba que el único error que cometió fue no ir al hospital de inmediato al enterarse del accidente del alemán.

“Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer fila ahora. ¡Estuvo mal! Debería haber ido de inmediato”. Weber también había confesado estar arrepentido de aquella decisión y aseguró: “Me sentía miserable, sufrí como un perro”.

