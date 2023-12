Hermano de Piedad Córdoba se declararía culpable por narcotráfico en EEUU

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El periodista de Associated Press, Joshua Goodman, reportó que Álvaro Córdoba se declararía culpable de tráfico de drogas el 2 de enero de 2024 ante un juez federal en Nueva York.

Córdoba fue extraditado hace casi un año luego de ser solicitado por importación de narcóticos, tenencia de ametralladoras y elementos destructivos.

Su extradición generó divisiones en el Pacto Histórico entre Piedad Córdoba y el presidente Gustavo Petro, quien ordenó la medida.

Tras ser extraditado, Álvaro Córdoba dijo que su hermana sufrió la traición de sus compañeros de partido por intereses de poder.

Aseguró ser inocente y confiar en la justicia estadounidense.

Ahora, la justicia de EEUU aguarda lo que declare Córdoba en la audiencia de 2024, sin pronunciamientos de la senadora o su colectividad sobre el caso de su hermano.

Brother of Colombia’s leftist stalwart @piedadcordoba is set to plead guilty to drug trafficking charges in New York.

Álvaro Córdoba was caught in a DEA sting last year negotiating a major cocaine shipment. His attorneys have suggested his sister was the target. pic.twitter.com/hQv0e3nXEA

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 22, 2023