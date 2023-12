Mariah Carey se separó de su novio 14 años menor: “Él quiere tener una familia”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras siete años de relación, el principal problema entre la diva estadounidense y Bryan Tanaka recae en el anhelo del bailarín de tener hijos a sus 40 años. Carey ya tiene mellizos

Ni la diva estadounidense Mariah Carey se libró de la interferencia de un antagonista en su historia de amor con Bryan Tanaka: la diferencia de edad. La eterna reina de la Navidad y su compañero de vida han decidido poner punto final a su relación de siete años, según informó esta semana una fuente cercana a la pareja al medio PageSix. El bailarín, 14 años menor que ella, ha empezado a tener una visión a futuro para su vida que no resonaba con los planes de la cantante.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

Por Infobae

Él, de 40 años. Ella, de 54. Resultaba casi imposible que tan amplia diferencia de edad no terminara jugando un papel clave en la relación amorosa que mantenían. “Él quiere tener una familia. Ella no está ahí”, dijo la fuente, refiriéndose a que Carey no querría lo mismo, pues ya es madre de mellizos de 12 años, Moroccan y Monroe, con su ex marido Nick Cannon. Tanaka, por su parte, no tiene hijos propios.

La relación entre Mariah y Bryan comenzó en 2016, pero ya se conocían desde 2006, cuando él trabajó como su bailarín de respaldo. Sin embargo, los signos de tensión se hicieron evidentes recientemente, culminando en la separación. Esta semana, la Reina de la Navidad sorprendió al público al irse de viaje en solitario a Aspen, Colorado; mientras Tanaka se ausentó en su gira “Merry Christmas One and All!”, que comenzó el pasado noviembre en el Yaamava Resort & Casino de Highland, California.

“Quiere empezar a tener su propia vida”, reveló a PageSix otra fuente sobre el rol clave que tuvo Tanaka en la ruptura. Este distanciamiento se suma a especulaciones previas de problemas en la relación, incluyendo declaraciones de Carey a People a principios de mes, donde admitió haber tenido un año difícil.

“He estado esperando estas Navidades durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejor”, dijo. “Estoy agradecida por todos, pero no ha sido mi versión más divertida de la Navidad”, comentó en referencia a las festividades de 2022. Sin embargo, la intérprete de “We Belong Together” prometió “divertirse” durante las fiestas de 2023 “pase lo que pase”.

La separación entre Carey y Tanaka no es la primera: en 2017, poco después de comenzar su relación, la artista rompió brevemente con el bailarín para luego reconciliarse rápidamente. Sin embargo, esta vez, parece ser un punto final definitivo. La última vez que se les vio juntos fue durante el cumpleaños de la estrella de “All I Want For Christmas Is You” a fines del pasado marzo.

Leer más en Infobae