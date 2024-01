Estrella del Barça aseguró que a Piqué no le gustaba entrenar y contó cuál fue su reacción al ver a Messi por primera vez

Posteado en: Deportes, Titulares

En el ecosistema digital, las entrevistas de personalidades se han tornado eventos imperdibles para los aficionados que siguen a sus idolos a través de plataformas de streaming.

Un claro ejemplo de esto fue la charla que tuvo lugar este martes cuando el mediocampista del FC Barcelona, Pedri, se sumergió en una conversación con el conocido streamer Ibai Llanos, en su canal de Twitch.

La entrevista abarcó desde los pormenores de la vida de vestuario hasta los secretos detrás de su dieta.

El canario, que se ha ganado el corazón de los blaugranas, no dudó en compartir anécdotas sobre sus compañeros de equipo y revelaciones personales.

Una figura que destacó en el relato fue Gerard Piqué, del cual Pedri dijo: “Coincidí con Piqué en el vestuario. Era un genio y me reía muchísimo con él”.

Sin embargo, cuando Ibai le preguntó si era cierto que no le gustaba entrenar, Pedri afirmó: “Bueno él lo dijo, que no era su fuerte ir a entrenar. Cuando se ponía a entrenar, bien, pero empezar era complicado. Lo importante igual es el partido, allí era buenisimo pero en los entrenamientos no le pidas mucho”, sentenció entre risas.

Durante la entrevista, los espectadores fueron testigos de sinceras confesiones, como cuando Pedri rememoró su asombro al encontrarse cara a cara con Lionel Messi: “Tuve la suerte de coincidir con él y fue una barbaridad. Nada más verlo entrenar me preguntaba qué hacía ahí con él, era una locura. Me acuerdo que el primer día entré al vestuario, lo vi a él y me quedé de piedra”, producto del impacto de jugar al lado de quien considera “el mejor de la historia”.

Ese detalle es algo que, junto a su talento, ha contribuido a su perfil como jugador.

