“Nos expropiaron el salario”: Maestros en Valencia salieron a la calle en exigencia de sueldos dignos

Este lunes 8 de enero, fecha del retorno a clases luego del receso navideño, un grupo de docentes en Valencia salió a las calles para exigir aumento salarial, firma del contrato colectivo y cumplimiento de beneficios laborales.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Con pancartas en mano y coreando consignas de protestas, los docentes se concentraron en la avenida Bolívar norte de Valencia, a la altura de la Cámara de Comercio, y marcharon hasta la Secretaría de Educación, donde consignaron un documento.

Nayibec Véliz, docente en el municipio Guacara, manifestó con indignación que la administración de Nicolás Maduro les “expropió” el sueldo, el HCM y el resto de beneficios laborales establecidos en el contrato colectivo, lo que ha provocado un detrimento en la calidad de vida de los profesionales de la educación.

“El docente lo que come es puro carbohidratos, pasta con un poquito de salsa de tomate y queso, porque yo lo he vivido. Hay docentes, y yo he estado en eso, que hemos trabajado en casa de familia. Una compañera de trabajo tuvo que ir a jalar monte por ahí, hasta esa situación hemos llegado nosotros”, expresó.

A Maura Bustamante, docente con 19 años de servicio, le preocupa el futuro de la educación en el país. Afirmó que aunque el salario no les alcanza ni siquiera para pagar el pasaje de transporte público hasta sus centros de trabajo de lunes a viernes, los docentes acuden a las escuelas dos días a la semana a dictar clases por pura vocación.

“La preocupación son nuestros niños, y el Estado habla de la protección del niño, pero no lo hace. Si el maestro no está bien, ¿cómo le brindamos a nuestros niños un espacio tranquilo de calidad cuando nosotros no estamos tranquilos? ¿Cómo le podemos dar a ellos un momento de paz cuando nosotros no vivimos la paz?”, comentó Bustamante.

Hizo un llamado a los maestros a seguir luchando para que se cumplan los derechos laborales. “Nosotros no estamos mendigando”, agregó.

Amenazas a docentes

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca), Luis Guillermo Padrón, denunció que en algunos planteles educativos los docentes están siendo amenazados por supervisores y directivos para que asistan de lunes a viernes a las aulas de clase.

“La ministra hizo un llamado a reincorporarse, pero muchos de los maestros no se pueden incorporar por la falta de efectivo y liquidez por el salario pírrico que tienen. Hay supervisores y directores que están persiguiendo a los maestros y dicen que van a denunciar, que van a levantar expedientes y procedimientos administrativos, pero eso no cabe ahorita por la situación de los maestros”, sostuvo Padrón.

Invitó a los maestros a sumarse a las próximas asambleas y acciones de protesta en exigencia de mejoras salariales y laborales que están realizando desde hace más de 600 días.

“Aquí nadie está llamando a paro, son asambleas. Estamos exigiendo que nos paguen lo que nos deben (…) Nuestra batalla es en la escuela. Si el maestro tiene para ir a trabajar tres días, chévere; pero la verdad es que no alcanza para dos días, y si va un día, está permisivo porque quien está fallando es el patrono, quien faltó en el contrato colectivo es el patrono, quien no está pagando es el patrono”, aseveró Padrón.

Escuelas deterioradas

El presidente de Sinvemaca aseguró que entre 25 % y 30 % de las escuelas en Carabobo no están aptas para recibir a los estudiantes, debido a problemas de infraestructura, falta de equipamiento y fallas en los servicios básicos.

“No hay servicio de agua potable, los baños, falla la electricidad, no tienen sistema de informática, faltan pupitres, hay escuelas en las que el monte les llega más arriba de la cerca. El comedor lo vamos a vigilar porque basta de la lenteja y arroz”, dijo.