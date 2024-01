VIDEO: Enorme explosión en el centro de esta ciudad de Texas produjo gran columna de humo y escombros

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este lunes por la tarde se registró una explosión en el centro de Fort Worth, según informó un funcionario de la ciudad a CNN.

Por CNN

El director de comunicaciones de Fort Worth, Reyne Telles, dice que “hubo una explosión en el centro” y “se veía una columna de humo más alta que los rascacielos”.

?#BREAKING: Significant Explosion has taken place at a Hotel with mass casualty incident declared

?#FortWorth | #Texas

Currently, numerous authorities and other law enforcement personnel are on the scene of a significant gas explosion at the Sandman Signature hotel in… pic.twitter.com/63bd2c7qnb

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 8, 2024