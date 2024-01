Revelan un video de un presunto Ovni sobre una base militar en Irak

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El cineasta y ufólogo Jeremy Corbell ha presentado un vídeo inédito filmado en 2018 que muestra un objeto volador no identificado sobre una base militar en Irak. El material, revelado en el documental ‘TMZ Presents: UFO Revolution’, ha generado un gran revuelo, ya que Corbell sostiene que las imágenes fueron capturadas dentro de una base de operaciones conjuntas de los Estados Unidos y que el objeto ha sido oficialmente clasificado como un fenómeno aéreo no identificado por la inteligencia estadounidense.

Por larazon.es

En las imágenes filtradas, se observa el misterioso objeto moviéndose sobre la base aérea y desapareciendo de manera desconcertante a medida que avanza. Expertos, como Nick Pope, ex líder de la oficina de investigaciones OVNI del Ministerio de Defensa, califican las imágenes como “intrigantes” y “difíciles de categorizar”. Pope sugiere que explicaciones simples, como globos o suciedad en la lente, podrían ser descartadas si se confirma que el objeto entra en una masa de agua y cambia de dirección a gran velocidad.

This is known as the Jellyfish UFO, captured by US military over Iraq in 2018.

What do you think? pic.twitter.com/uq5yYZLByF

— DD Denslow ?? (@wolsned) January 9, 2024