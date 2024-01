La mujer que podría terminar tras las rejas por pasear a un león en un Bentley en plena calle (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una mujer tailandesa ha sido identificada como la propietaria de un león joven, al que recientemente llevaron a dar un paseo en un descapotable en Pattaya.

Por: Blu Radio

Atthaphon Charoenchansa, director general del Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, dijo que la mujer, Sawangjit Kosoongnern, es la propietaria legalmente registrada del animal en la provincia de Ratchaburi.

Ha pedido permiso al departamento para trasladar el león a Pattaya, en la provincia de Chonburi, pero la solicitud aún no ha sido aprobada.

Home-slice rolling down soi 5 with a lion cub in the back of his Bentley- Pattaya pic.twitter.com/PO2as32QWO

— whiskey&rum (@WhiskeyRum) January 23, 2024