María Celeste Ponce, la diputada argentina que se volvió VIRAL por esta FOTO

“Es una foto común, en la oficina. Nada más. Desconozco el motivo de la viralización”, fueron las primeras palabras que expresó María Celeste Ponce, la diputada cordobesa de La Libertad Avanza (LLA) que durante las últimas 24 horas se volvió protagonista de una imagen viral, la cual fue tomada en su despacho.

“¡Feliz de tener la bandera de Argentina en mi despacho!”, fue la frase que eligió Ponce para acompañar su posteo en X, el cual acumuló más de 37 mil likes y superó las 6.5 millones de impresiones, en la que de fondo se distingue otra foto suya con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Me llegan comentarios de todo tipo, pero la verdad es que solo leo lo que considero importante, algo en lo que realmente pueda contribuir. No me interesa lo superficial”, expresó la legisladora ante el llamado de TN.

Nació en Huinca Renancó, un pueblo al sur de Córdoba, cerca del límite con La Pampa, hace 36 años. Ponce reveló que padeció durante gran parte de su niñez y adolescencia un severo cuadro de obesidad. “Me he superado y por eso lo que digan de mi cuerpo no es algo que me quite el sueño. Algunos comentarios hasta me parecen simpáticos”, sostuvo.

