La verdad detrás del desaire de Taylor Swift a Celine Dion en el escenario de los Grammy

La aparición sorpresa de Celine Dion, afectada por una enfermedad, para entregarle a Taylor Swift su premio al Álbum del Año fue la guinda del pastel

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

“Aquellos que han tenido la suerte de estar aquí en los premios Grammy nunca deben darlo por sentado”, dijo Celine. “El tremendo amor y alegría que la música trae a la gente de todo el mundo”.

Luego que el gesto de Swift se vilarizara en las redes sociales hicieron publica una imagen donde ambas apareces abrazándose cariñosamente tras el escenario.

Swift rodea a Dion con el brazo, colocando su mano en su hombro mientras ambas sonríen plácidamente para disipar cualquier duda sobre la relación entre ellas.

People are calling Taylor Swift disrespectful for accepting a Grammy from Celine Dion and hardly acknowledging her. pic.twitter.com/bEWzA1W9bV

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) February 5, 2024