Luis Miguel canceló uno de sus conciertos en Colombia por no cumplir sus exigencias

A tan solo 10 días de su realización fue cancelado el concierto que la estrella pop Luis Miguel tenía programado para este 15 de febrero en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Por El Colombiano

“El estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha”, asegura un vocero de Cali vive, operador del tour en la capital vallecaucana.

Lo que llama la atención es que la programación en el estadio se conocía desde comienzos del año y apenas hasta esta semana los productores del show musical se enteraron o tomaron la decisión de mover el recital.

También suena rara la excusa de que el músico solo se presenta en estadios, mientras que en Bogotá lo hará en un coliseo.

De acuerdo a lo informado por el diario El País, de Cali, la venta de boletería no iba bien, no solo porque Cali es una plaza difícil, sino porque Luis Miguel, “aquí nunca ha llenado un escenario”.

