Tormenta solar provoca apagones en Australia y Asia: se esperan más interrupciones en los próximos días

Una explosión en el Sol liberó una enorme columna de partículas energizadas que se elevaron a 900.000 mph a través del espacio y provocaron apagones en Australia y el sur de Asia

El martes por la mañana surgieron informes que indicaban que los operadores de radioaficionados y los marineros habían sido interrumpidos alrededor de los dos objetivos.

Por DailyMail

Traducción libre de lapatilla.com

La llamarada de larga duración se lanzó el lunes a las 8:30 p.m. ET y la tormenta solar llegó a nuestro planeta hoy poco después de las 10 a.m. ET.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA muestra que hay un 45 por ciento de posibilidades de que se produzcan más interrupciones en las comunicaciones en los próximos días.

Keith Strong, un físico solar, compartió en X que la CME puede impactar la Tierra, “pero la región está muy al sur del Sol, por lo que podría pasar debajo de nosotros”.

Spectacular Long-duration M4 Flare Still in progress. It started at 01:30 UT and peaked at 03:15. At 03:50 UT it is still at M2 level. It definitely launched a CME that may affect Earth with a geomagnetic storm, but the region isa long way south on the Sun so could pass under us. pic.twitter.com/jBOcyI8bKp

— Keith Strong (@drkstrong) February 6, 2024