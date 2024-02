Un migrante venezolano se reinventó como pescadero en Chile y ahora es viral en Tik Tok

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

El venezolano Mario Mayora no imaginó que su trabajo como pescadero en Chile le daría la oportunidad de llegar a tantas personas en sus redes sociales, especialmente en Tik Tok, una plataforma en la que se ha vuelto viral en varias ocasiones gracias a su contenido jocoso y espontáneo porque su fin es uno solo: brindar alegría a su comunidad.

Por Fabiana Rondón / vozdeamerica.com

Prepárate para carnaval con la mejor información ¡Suscríbete gratis!

Mayora emigró a Chile desde hace varios años, empujado por sus ganas de superación y la necesidad de brindarle un futuro mejor a su hijo, según narró a la Voz de América.

Actualmente trabaja como pescadero en la Caleta Portales, una zona de pescadores que está cerca del puerto de Valparaíso. Desde ahí todos los días transmite en vivo a través de su cuenta en TikTok, donde cientos de personas ven cómo filetea el pescado, mientras baila, canta y ofrece consejos sobre temas de la cotidianidad.

“Una de mis metas cuando hago transmisiones en vivo es divertir y hacer que las personas se entretengan y que me conozcan. Eso me hace sentir increíblemente bien, esa es una de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida. Que salga por la calle y la gente me pare y me diga que les transmito alegría”, dice el venezolano.

Su interacción constante en la red social lo ha hecho expandir su número de seguidores. En la actualidad, Mario Mayora cuenta con una comunidad de más de 100.000 seguidores, quienes suelen acompañarlo en sus transmisiones en vivo.

Para el migrante venezolano la receptividad que ha recibido en su cuenta de TikTok ha sido inesperada. Recuerda que cuando comenzó a trabajar como pescadero no tenía pensado crear una cuenta para mostrar su trabajo, pero cuando se percató del tipo de animales que había en el puerto (lobos marinos, gaviotas, entre otros), supo que tenía que mostrarlo en redes sociales.

“Yo quedé impresionado con los lobos marinos, porque pasaban a 2-3 metros de mi puesto de trabajo, me parecía tan increíble que ahí me nació la chispa de que tenía que mostrar eso. Gracias a eso tengo mucha receptividad, acá en Chile también que les encantan los animales. Eso es lo que me ha ayudado a crecer en TikTok”, afirma.

“Las oportunidades se presentan y uno tiene que agarrarlas”

Como en el caso de muchos migrantes venezolanos, para Mario Mayora no fue fácil establecerse en Chile. Recuerda que primero emigró a Perú y a los siete meses decidió que era momento de seguir a otro país para poder ahorrar lo suficiente y reunirse con su esposa e hijo, quienes seguían en Venezuela.

“El comienzo fue fuerte, llegué trabajando pero en pleno invierno y yo que antes vivía en el Zulia, se puede imaginar el frío, era insoportable agarrar un pescado, abrir una cava, eso era insoportable, pero todo comienzo es rudo”, recuerda.

Luego de varios meses y de sufrir el robo de sus ahorros, Mayora logró reunir el dinero para llevar a Chile a su familia. Desde entonces ha trabajado aún más duro para darles mejor calidad de vida en el país que ahora es su nuevo hogar.

“Las oportunidades se presentan y uno tiene que atacarlas. Agarrarlas, valorarlas y trabajarlas. Muchas veces me caía, pero muchas más me levanté”, concluye el migrante.