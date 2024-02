El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 12 de febrero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

ARIES: se da un giro en los acontecimientos y al fin obtienes los resultados que esperabas. No es producto del azar sino del esfuerzo continuo, de creer en la meta y tomar decisiones acertadas. A veces puedes parecer egoísta e insensible, te enfocas en cuanto te puede afectar una situación y olvidas el impacto que causa en otros, pero eso no significa que seas tóxico. Ve un poco más allá de lo que normalmente ves.

TAURO: Estás cansado de conversaciones que no conducen a ningún lado. Cada persona tiene su propio punto de vista y ponerse de acuerdo puede ser difícil. Buscar una tercera opinión es la mejor opción para salir de esta situación, pero cuando la busques debes abrir la mente y estar dispuesto a ceder si es necesario. Al final y después de algunos disgustos llegan a entendimientos justos.

GEMINIS: Entras en crisis y le das importancia a situaciones que nada tienen que ver con el desarrollo o final de un situación. Puede que estés demasiado estresado para diferenciar lo que importa de lo que no, pero si te tranquilizas y eres objetivo podrás ver más allá de lo que normalmente ves.

CÁNCER: De que hay nuevas oportunidades, las hay, la clave es el que sepas identificarlas y tomes la que más te conviene sin demora. Puede que en un principio, todas luzcan atractivas y no sepas cuál elegir, pero no te preocupes. No hay nada que un momento de meditación y dejarte llevar por tu intuición, no ayuden a descubrir.

LEO: Tiendes a imponer tus ideas y quieres que los demás hagan lo que quieres. Críticas todo y a todos e incluso juzgas. Sin darte cuenta, podrías hacer sentir mal a tus seres queridos y como consecuencia se crea tensión y resentimientos y las relaciones se resienten. Un cambio de actitud ayudará a llevar una vida en mayor armonía.

VIRGO: “No luzco bien”, “no me gusta mi vida”, “nada me hace feliz”, “estoy cansado de todo y de todos”. Las quejas constantes te impiden mejorar como ser humano y valorar lo bueno que hay en ti y por ende lo que has logrado. Puede que sea menos de lo que soñabas, pero igual son tus avances y merecen ser celebrados. Con mejor actitud abrirás las puertas a una nueva forma de ver tu vida.

LIBRA: Eres un soñador innato. Tu mente vuela y lo que ansias lo quieres en grande. Esta bien soñar, pero hazlo con los pies en la tierra, consciente de las herramientas que tienes en las manos y de cuánto estás dispuesto a apostar. Entre más claro estés, más fácil será transitar por este camino llamado vida.

ESCORPIO: las consecuencias de las malas decisiones del pasado te han conducido exactamente adonde estás hoy. Nada ni nadie en mas responsable que tú mismo y entre más pronto lo aceptes, mas fácil será. Cada paso que des a partir de ahora puede ir en tu contra o en tu favor, todo depende de ti. Sino sabes que hacer, es mejor detenerse hasta estar seguro.

SAGITARIO: Si dices que lo vas a hacer, hazlo. No se vale hacer promesas e ignorarlas o dejar pasar el tiempo en una supuesta espera del momento adecuado. No sólo engañas a otros, también lo haces contigo mismo. No hay nada como ser comprometido, decir y actuar, comprometerse y cumplir.

CAPRICORNIO: Si lo sueñas lo puedes lograr. Hoy estás exactamente adonde debes estar. El futuro es ahora y el éxito es parte de ti. Vienen grandes cosas y hay mucho por hacer, pero debes tomar tus decisiones con coherencia y calma y entender que la planificación y la organización son piezas claves para llegar a la meta final.

ACUARIO: confías en otros basado en lo que aparentan y no en lo que son, te dejas llevar por promesas sin fundamente y te basas, aún sin darte cuenta, en las limitaciones de otros, sin percatarte que no son ni remotamente las tuyas. Abre los ojos y ve quién es quien y que puedes esperar de ellos. Tampoco dejes en manos de inexpertos lo más importante, si es necesario encárgate tú mismo.

PISCIS: Hoy te toca un poco duro. Tendrás que hacer mayores esfuerzos para cumplir con lo que te has propuesto y hasta es posible que tengas que crear un nuevo plan. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco que no puedes lograrlo. La clave es seguir adelante con esa pasión que te hizo llegar hasta adonde estás hoy