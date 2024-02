Familiares pidieron fe de vida del ingeniero bajo desaparición forzada por grabar a Alex Saab (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Familiares de Carlos Ramón Salazar Lares pidieron este martes una fe de vida del ingeniero que se encuentra bajo una desaparición forzada, por grabar a Alex Saab en un centro comercial de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

lapatilla.com

A través de un video compartido por la periodista Carla Angola en su cuenta de X, una sobrina del extrabajador de Pdvsa mencionó que aún no tienen respuesta de ningún organismo público sobre dónde se encuentra su tío, después de haber acudido a los cuerpos policiales.

La joven pidió a la Fiscalía y a Tarek William Saab que les de alguna noticia sobre el paradero de su familiar.

“Todavía no sabemos dónde está, no tenemos respuesta de ningún organismo público de seguridad, ni de Fiscalía ni de tribunal. Ellos no se han pronunciado. Mi tío fue desaparecido el día lunes 5 de febrero a las 5:00 PM apróximadamente en la localidad de Punta de Piedras, municipio Tubores, en la isla de Margarita, por la razón de haber grabado un video a Alex Saab que casualmente estaba en un centro comercial”, comentó.

“Lastimosamente pasó el video a un grupo que se hizo viral, donde no usa redes sociales. Estoy pidiendo ayuda para dar con el paradero de mi tío Carlos, ya que hemos ido a todas las entidades de seguridad de la isla y no nos dan respuesta de nada. No tenemos fe de vida de él de que está bien. Yo quisiera saber que él está vivo y está bien. Yo quisiera tener algo fidedigno que me diga que él está en algún sitio, no tengo certeza de dónde pueda estar. Le pido a la Fiscalía de que por favor nos den noticia de dónde está mi tío Carlos”, agregó.