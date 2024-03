Aterrador VIDEO muestra el secuestro de una mujer en gasolinera de Arizona

Un aterrador video de vigilancia publicado por la policía la mañana del martes muestra el aparente secuestro y agresión de una mujer en una gasolinera en el oeste del valle de Arizona, hecho que ocurrió la semana pasada.

Por Telemundo Arizona

La policía de Buckeye pide ayuda para identificar al sospechoso y a la persona que se muestra en las imágenes.

La policía informó que el incidente ocurrió el viernes después de las 10 p.m. Un conductor de una camioneta SUV gris se detuvo en Circle K localizado en la Interestatal 10 y Watson Road.

Según el reporte de la policía, la mujer salió del vehículo y comenzó a correr hacia la tienda. Después, el video muestra al conductor saliendo del auto y corriendo hacia la mujer antes de aparentemente estrangularla para luego arrastrarla y regresarla al vehículo e irse.

Cualquier persona que tenga información que ayude a las autoridades puede llamar al 623-349-6411 o hacerlo a través de este enlace.

BPD needs your help identifying 2 individuals in an apparent assault and abduction captured on surveillance video last Friday at the Circle K on Watson near I-10. Anyone with info urged to call 623-349-6411 or submit tip at https://t.co/G1VG0K0O4p. More>> https://t.co/XlxTy7kDEW pic.twitter.com/ny3Bm9JSRJ

— Buckeye Police Dept (@BuckeyeAZPD) February 29, 2024