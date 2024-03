Joana Sanz estalla tras las críticas a su mensaje de mal gusto en el que se burlaba de la víctima de Dani Alves 

Posteado en: Internacionales, Titulares

La todavía mujer de Alves, Joana Sanz sigue estando en el centro de la polémica. Si ya fue duramente atacada tras su declaración en el juicio contra el futbolista, un mensaje publicado por la modelo este fin de semana en el supuestamente se mofaría de la víctima reventó la redes.

Joana Sanz publicaba en Threads, la red social de Instagram, este mensaje: “Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías”, que muchos han leído con doble sentido. “Joana Sanz, mujer de Dani Alves, hace referencia a lo que la víctima de su marido declaró en sede judicial”, dice una usuaria en las redes, pues una situación similar contó la víctima de lo que le sucedió en el baño de la discoteca con Dani Alves.

Una interpretación que fue la tónica general tras convertirse en viral el mensaje de la modelo. Y es que según relató la víctima en el juicio, el ex futbolista la cogió del pelo, la empotró contra el lavabo y la penetró sin su consentimiento.

La indignación llegaba también a algunos programas en televisión, como Fiesta, donde Emma García criticaba duramente las palabras de la modelo. “Es la mujer de Dani Alves y ha utilizado unas palabras muy similares a las que utilizó la víctima en su declaración. No es que quieras hilar, es que inevitablemente terminas hilando una cosa con otra y me parece, como mínimo, inoportuno”, se lamentaba la presentadora.

Ante las criticas recibidas, la modelo no tardaría en responder. “Tengo que estar justificando todo porque aquí sacamos todo de contexto”, se lamentaba la canaria en una storie en Instagram. “Luego llegan los cuatro de turno que lo replican y es que nada tiene que ver con nada”. “Vamos a ver, gente. Los hilos que publico en la nueva aplicación esta de Instagram son cosas espontáneas que me salen de sentimiento. Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial o con Dani. Son cosas mías de mi vida, tengo vida también, ¿vale?”, insiste para defender su autonomía. “Lo que he puesto de que me encanta que me jalen del pelo y que me empotren… Gente, no nos hagamos las puritanas. Me fascina esa pasión, esa fogosidad de que me agarren del pelo, que te besen y que te coman entera. Ya está bien. Yo estoy hablando de lo que a mí me gusta, que cada uno haga lo que le gusta”, sentencia la modelo.

No es la primera vez que las redes cargan contra ella y le acusan de tener “cero empatía con la víctima”. Ya fueron especialmente duras tras su declación en defensa de su marido y con la esperaba afianzar el atenuante por embriaguez que finalmente no se le concedió. La canaria relató que la noche en la que su marido es denunciado por violación ella estaba en su domicilio en Barcelona y Alves llegó a casa pasadas las 04:00 «muy borracho, olía a alcohol, se chocó contra la mesilla, contra el armario y se desplomó en la cama».

Su declaración no dejó indiferente a nadie y ha desatado una auténtica guerra con ella en redes sociales. “¿Estar borracho da derecho a violar? ¿Lo justifica? No sabes el asco que da esa declaración de mierda”, “Eres una verguenza de persona” o “espero que te pase los mismo que a la víctima”, fueron algunos de los indignados comentarios que inundaron Twitter.