En América Latina y Estados Unidos, Hermes Ramírez H. sigue haciendo historia

Después de predecir los fallecimientos de Lady Di y la Madre Teresa de Calcuta (ambas en 1997) y los terremotos de Cariaco (1997), Japón (2011) y México (2017), Hermes Ramírez H. sigue haciendo historia.

Para 2024, el psíquico, tarotista, motivador, conferencista y escritor, con más de 30 años de trayectoria, prepara la gira “Hermes y sus amigos”, que lo llevará por varias ciudades de América Latina y Estados Unidos, en la que destacan localidades en Venezuela, Colombia, México y la tierra del Tío Sam.

Además de alistar los detalles para presentar el tour “Transformando vidas”, dichas fechas serán propicias para que Hermes Ramírez H. realizará las predicciones y los análisis correspondientes al año que recién comienza, conversaciones con seres del más allá y revelaciones para la vida.

“Visitaré de nuevo Venezuela, así como también, Colombia, México y Estados Unidos, donde estaremos compartiendo experiencias psíquicas con el público y nuestros hermanos conferencistas harán presentaciones motivacionales”, adelantó.

Por estos días, Hermes Ramírez H. celebra sumar más de un millón y medio de suscriptores en su canal de YouTube.

“Trabajar en los medios me ha abierto muchas puertas. Cuando entré a YouTube, di lo mejor de mí, mucha gente se acordó de mi nombre y de mi rostro. Le he dado el valor a mi público, el lugar que se merecen y para mí son muy importantes. Soy un trabajador constante, la gente aprecia mi experiencia, conocimiento, seriedad y honestidad. A la hora de hacer mi trabajo soy una persona aplicada, respetuosa, atenta y que valoro la presencia de mis suscriptores, mi familia de YouTube. Eso llama mucho la atención. Creo que soy bastante versátil en lo que hago. Hoy puedo hablar de numerología, tarot y, al otro día, hago consultas y hago rituales. Son 48 años de experiencia espiritual que me han dado la oportunidad de abordar cualquier tema”.

El psíquico y tarotista define el momento profesional y espiritual que está viviendo actualmente.

“Me siento muy feliz. Sabía que algo grande y maravilloso sucedería en mi vida y hoy lo estoy viviendo. Estos años han sido de madurez y experiencias. He madurado más, veo la vida con mucha sabiduría, he crecido a nivel espiritual. Cada día es un aprendizaje y cada uno es un logro para ser una mejor versión de persona. Estoy cerrando ciclos, el Hermes Ramírez H. de hoy es una persona enfocada que vive, para disfrutar de lo que hace; ese soy yo”.

Hermes Ramírez H. habla sobre el legado espiritual y vivencial que le gustaría dejar cuando ya no esté en este plano.

“Aún me falta mucho camino por recorrer mientras tanto hasta el día de hoy que recuerden mi nombre; Hermes Ramírez H. como “El iluminado de Venezuela”, maestro de numerología y tarot, quiromántico y experto en astromancia, psíquico y médium. Otro legado sería mis libros, las cartas del Tarot ENAE, la música espiritual para curar el alma que he incluido en mis álbumes ‘Mi inspiración’, ‘Reggae en la playa’ y ‘Ecos del alma’ y los que faltan aún. Amén de ser padre, esposo, amigo, hermano y colega, entre otros, como la persona que un día soñó ser el más grande psíquico y vidente de su país y que con esmero y dedicación, a través de los años, lo pudo lograr”.

Finalmente, se refiere a las cosas que siente le faltan por hacer.

“He dejado huellas en diarios, revistas, emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales y electrónicas. He creado mi marca, Hermes Ramírez H., y Hermes Ramírez “El iluminado”, pero quiero hacer muchas cosas más. Mi mente no cesa, siempre tengo algo nuevo que hacer y sé que tengo mucho que dar. Voy hacer videos de mis cursos y los guardaré para que mis hijos tengan un patrimonio único y en el futuro les genere bienestar”, puntualiza. “También me gustaría ayudar a los nuevos talentos a formarse como creadores de contenido psíquico en YouTube e iniciar un grupo de psíquicos y tarotistas para hacer vida en la misma plataforma”.

Sobre Hermes Ramírez H.

Hermes Ramírez H. nació en Caracas el 17 de noviembre de 1967. De rofesión Administrador, Especialista en el área de Mercadeo, pero a la par, coach, motivador, conferencista y escritor.

En 2002, a raíz de mi gran formación dentro de la Soseipanu-pame, institucionalizó el Estudio Numerológico Astral Esotérico (ENAE), un sistema adivinatorio, donde cohabitan entre 7 y 21 formas adivinatorias. Como espiritualista, siempre ha procurado la investigación en búsqueda de la verdad, a través de la lógica.

Durante más de tres décadas se ha dedicado a producir y presentar programas basados en predicciones astrológicas y programas psíquicos.

Como maestro de numerología, quiromancia y tarot ha dado clases, cursos, talleres y cátedras y ha formado a muchas personalidades del cine, la radio, la TV y la prensa escrita en la vida espiritual.

Los programas que más han marcado mi trayectoria personal y profesional son los que menciono a continuación.

Destacó por la conducción de los espacios: “Arcanos y Signos de luz” (Marte Televisión); “Revelaciones para la vida” y “La clave del éxito” (Venevisión y Venevisión Continental); “Código Hermes” (Televen).

A lo largo de su trayectoria, Hermes Ramírez H. ha recibido más de 52 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan: Premios Inter, Mara de Oro de Venezuela, Mara Internacional de Venezuela, Mara de Platino, Tamanaco de Oro y Cacique de Oro Internacional, entre otros.

Asimismo, colabora con la Fundación de Ayuda al niño con cáncer y preside la Fundación Social Ayuda a los niños con Cáncer de Tiroides.