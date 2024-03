Cuánto tiempo se tarda en tener abdominales definidos y cómo conseguirlo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Tener abdominales definidos es el sueño de cualquier aficionado al fitness. Sin embargo, esto no quiere decir que sea fácil conseguirlos. Todo lo contrario. Es un objetivo que no podemos alcanzar de la noche a la mañana y que requerirá de esfuerzo, trabajo y sacrificio. De hecho, si no seguimos la estrategia adecuada, puede convertirse en un proceso tedioso e insufrible.

Por GQ

Los estudios demuestran que se tardan entre 3 y 12 semanas en desarrollar nuevos músculo y que, por otro lado, la pérdida de grasa debe hacerse forma sostenible, perdiendo, como mucho, un kilo a la semana. El conseguir abdominales visibles tiene mucho que ver con estos dos procesos, pero sus tiempos son totalmente distintos, porque, por lo general, para tener abdominales definidos, debemos tener tan solo un 10% de grasa corporal.

El cuánto tiempo tardaremos en bajar nuestro porcentaje de grasa corporal no solo depende de nuestros entrenos. Tiene mucho más que ver con nuestra nutrición y, sobre todo, con nuestra genética. No solo se trata de hacer incontables repeticiones de abdominales. Es mucho más complejo que eso.

Dependiendo del punto en el que empecemos, como muy pronto, podemos ver resultados en aproximadamente 30 días. Pero esculpir nuestro six-pack de acero en ese tiempo no será para nada sencillo y, si no lo hacemos bien, puede que los resultados no sean duraderos. Por ejemplo, cuando hacemos retos de abdominales de varios días seguidos, seguramente los veamos más definidos, pero también es probable que, en cuanto dejemos el reto, ya no.

Si nuestro objetivo es definir nuestro core, debemos hacerlo de una forma sostenible en el tiempo, haciendo que nuestros músculos crezcan y, especialmente, priorizando nuestro bienestar, dejando de lado obsesiones y hábitos nocivos par nuestra salud física y mental.

