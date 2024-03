VIDEO: JLo y Ben Affleck son captados en un cine limpiando sus asientos y recogiendo su comida

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La fama, prestigio y trayectoria de Jennifer López y Ben Affleck no les impidió vivir la experiencia del cine de manera completa y auténtica. Y es que aunque el par de estrellas bien podrían tener una sala de cine privada en su mansión en Beverly Hills, ambos fueron captados, de manera reciente, asistiendo a una sala con el resto de la población común.

Por El Diario NY

Fue a través de X que el usuario @GehrigRyan publicó un video en donde captó a ambas estrellas levantándose de sus asientos al final de la proyección de la cinta “Dune 2” en un cine en Los Ángeles.

Sin embargo, y a pesar de lo sorprendente que sea el mero hecho de encontrarse frente a frente a estas destacadas luminarias de Hollywood, fue la actitud de JLo y Affleck lo que llamó verdaderamente la atención de la gente.

En el video en cuestión, viralizado durante las últimas horas, se puede ver a Jennifer y Ben dejando la sala tras la proyección de los créditos de la cinta protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya.

Pero antes de salir de la sala, se puede notar como ambas estrellas limpian sus asientos de manera cuidadosa, al grado de que Affleck parece agacharse hasta el suelo para recoger el más mínimo resquicio de palomitas de maíz en la sala.

Posterior a esto, se puede ver como el par de esposos toman con sus manos una variedad de alimentos como palomitas, refrescos así como otros elementos típicos del cine. Cabe resaltar que, a pesar de lo corto que es el video, los recipientes de palomitas de maíz y refrescos parecen casi llenos, algo lógico y esperado si tomamos en consideración la rigurosa dieta de la cantante de origen latino y el director de cine.

Previo a la reciente aparición “pública” de la pareja, tanto Affleck como López se han convertido en protagonistas de un gran número de noticias y titulares debido al reciente lanzamiento del documental de la cantante llamado “The Greatest Love Story Never Told”.

Dune 2 was AMAZING. Post credits scene was realizing JLo & Ben Affleck were sitting right in front of us lol pic.twitter.com/H72fJPquTn

— partyONE (@GehrigRyan) March 5, 2024