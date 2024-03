VIDEO: Rueda de un avión con destino a San Francisco se soltó tras el despegue y causó destrozos en tierra

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una llanta se cayó de un avión de United Airlines que despegaba del Aeropuerto Internacional de San Francisco el jueves por la mañana y aterrizó en un estacionamiento cercano, dañando varios vehículos, dijeron las autoridades.

NBC Bay Area

El neumático del vuelo 35 de United, que luego llegó sano y salvo a Los Ángeles, aterrizó en un estacionamiento para empleados, dijo el portavoz de la SFO, Doug Yakel. No se reportaron heridos.

La pista se cerró brevemente para permitir que las tripulaciones retiraran los escombros, dijo Yakel. No hubo más impacto en las operaciones del aeropuerto.

El vuelo 35 de United se dirigía inicialmente a Osaka, Japón, antes de ser desviado a Los Ángeles.

El avión, un Boeing 777-200, tiene seis neumáticos en cada uno de los dos puntales del tren de aterrizaje principal, según la aerolínea. Está diseñado para aterrizar con neumáticos faltantes o dañados.

BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground pic.twitter.com/uXpHuFdzul

— BNO News (@BNONews) March 7, 2024