Comunidad de Madrid y Díaz Ayuso reconocen a María Corina Machado en el Día Internacional de la Mujer

Posteado en: Destacados, Internacionales

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La Comunidad de Madrid, España, y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, otorgaron un reconocimiento este 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, a la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, «para reivindicar el coraje y su compromiso».

Por Monitoreamos

«Estoy muy agradecida a la Comunidad de Madrid, especialmente a su presidenta Isabel Díaz Ayuso, por este reconocimiento (…) Me encantaría estar allí con ustedes hoy, pero como saben, desde hace más de 10 años el régimen me impide salir de Venezuela», dijo Machado luego de un contacto en videoconferencia en vivo realizado luego que su hija, Ana Corina recibiera el reconocimiento.

«Me emociona mucho ver a Ana Corina, mi hija (…) Tengo toda la semana recorriendo los Andes y los llanos venezolanos. No solo no puedo salir de Venezuela, desde hace 7 años no me permiten tomar un vuelo doméstico o privado comercial. La policía política y militar nos siguen, nos bloquean las carreteras, sancionan los hoteles y restaurantes donde nosotros nos alojamos, han detenido a cuatro de los miembros de los comandos de campaña (…) y la presión sigue creciendo cada día más. Las amenazas son cada día más fuertes, pero quiero decirles que en estos días que he recorrido muchos pueblos venezolanos y he visto los rostros de miles y miles de mujeres que han perdido muchísimo en esta tiranía (…) pero me he encontrado con unos testimonios de esperanza y de fuerza que es verdaderamente esperanzador y que me llena de muchísima confianza de un cambio que vamos a lograr juntos», agregó.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.