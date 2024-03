“Todo lucía bien”: lo que dijo el padrastro de Madeline Soto acusado de violarla por años en Florida 

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Stephan Sterns, el padrastro de Madeline Soto, la menor de 13 años reportada desaparecida y hallada muerta, alegó a un medio televisivo que la dejó en buenas condiciones en la escuela previo a que se le perdiera el rastro.

Por El Diario NY

Las expresiones de Sterns, novio de la madre de la víctima, se dieron antes de que los restos de la adolescente fueran hallados en una zona boscosa del condado Osceola el 1 de marzo, y lo identificaran como sospechoso de los hechos.

“Yo la dejé. Todo lucía bien cuando yo me fui. Esa fue la última vez que la vimos”, declaró Sterna a WFTV 9.

A Sterns, de 37 años, se le ve como si estuviera sollozando.

La madre de la víctima, Jennifer Soto, indicó a la misma televisora que creía que alguien se había llevado a su hija.

En otra entrevista con Fox 35, la mujer hizo una declaración similar.

“Yo siento que alguien se la llevó, porque ella no es así; simplemente desaparecer y no decirnos a dónde va o con quién está”, manifestó.

La mujer alegó además que la mañana en que su hija desapareció fue Sterns quien la llevó a la escuela.

“La mañana del lunes nosotros la llevamos a la escuela; la dejamos cerca de la escuela, cruzando la calle de una iglesia que está justo al lado de la escuela. Ella cruzó la calle y caminó a la escuela o pensamos que caminó hasta la escuela. Mi novio que la dejó en la escuela, abandonó el lugar en ese punto. Se vio en video que ella se quedó en el estacionamiento de la iglesia por unos minutos y luego caminó a la escuela. Pero ella nunca llegó…eso fue alrededor de las 9 a.m. Ella nunca llegó a la escuela después de eso. Es justo al lado de la escuela. Yo no sé por qué no llegó. Yo no sé si algo pasó en su camino o alguien se la llevó. Pero ella nunca llegó”, argumentó.

La mujer además rechazó tener algún conflicto con ella o haber discutido con la menor previo a la desaparición. Descartó también que su hija estuviera comunicándose con extraños por redes sociales.

“No hubo momento esa noche, después de que llegó de la fiesta que tuvo el teléfono o la laptop. Ella fue directo a prepararse y a la cama. Así que yo sé que ella no tuvo conversaciones con nadie, no hizo planes con nadie. Yo no vi nada de eso”, añadió en referencia a la celebración del cumpleaños de la adolescente.

