FOTO: La nueva apariencia de Ben Affleck causó asombro en redes

Ben Affleck ha vuelto a convertirse en blanco de críticas, comentarios y rumores por su apariencia. Sin embargo, en esta ocasión no fueron sus “curiosas” y “graciosas” caras que suele hacer cuando se encuentra en compañía de su esposa las responsables de los nuevos “ataques” hacia el actor. En realidad, fue su nuevo look lo que llamó la atención de un gran número de usuarios.

Por El Diario NY

Y es que gracias a su reciente aparición pública, junto a Jennifer López y su hijo Samuel, fruto de su relación con la también actriz Jennifer Garner, se pudo constatar que el ganador del Oscar decidió dejar atrás uno de los elementos más característicos de su personalidad: su barba.

Por lo anterior, y contrario a lo que la mayoría imaginaba, el actor fue severamente criticado por un gran número de usuarios que señalaron que Affleck lucía más “viejo” y “descuidado” con este nuevo look.

Aunado a los primeros comentarios, otros internautas no dejaron de mencionar que el intérprete de “Argo” también lucía “raro” además de “desaliñado”. Sin embargo, y contrario a lo anterior, un grupo nutrido de seguidores y fanáticos del también director mencionaron que con esta apariencia luce mucho más joven además de comentar que “le queda bien el nuevo look”.

Además de la diversidad de comentarios, otros usuarios también destacaron que, por primera vez, se notó al estadounidense alegre a lado de su esposa.

Cabe recordar que desde su regreso con Jennifer López, la apariencia de Affleck se ha convertido en el centro de un gran número de debates, comentarios y rumores. Y es que gracias a la diversidad de fotografías en donde se ve al actor “padecer” o “sufrir” de cada instante al lado de su esposa debido a sus “curiosas” y hasta “graciosas” caras, nadie puede negar que el ganador del Oscar no parece pasarlo de lo mejor cuando es captado en público.

Affleck’s reaction when Curry said: “You’re the best Batman, Ben!!!”

(it was caught on mike) pic.twitter.com/VcnoR2TnLR

— James (@JILexander) March 17, 2024