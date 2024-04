“¡Dejen los nervios!”, la descarada respuesta de Maduro a la condena mundial contra arbitrariedades electorales

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales

Nicolás Maduro respondió en su show televisivo de este lunes a la condena mundial por las arbitrariedades electorales que han obstaculizado la postulación presidencial de Corina Yoris, candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

lapatilla.com

“Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional. ¡Dejen los nervios! Venezuela tiene el sistema electoral más confiable del mundo. Declaren lo que quieran, pero en Venezuela habrá elecciones libres”, comentó Maduro ante las cámaras de la televisora estatal.

Según el vocero chavista, “el único plan de trabajo de los candidatos inscritos yo lo presenté porque lo escribí con el pueblo, no por apellidos, no los oligarcas, no por Washington. El único que puede dar la cara y publicar un plan de gobierno coherente somos nosotros, más nadie”.

Maduro insistió en que “de los diez partidos de la PUD, todos sus voceros son nómina de los gringos. Todos y todas son mercenarios no son políticos que tengan una doctrina, una ideología, un proyecto para el país, no, sencillamente ellos insisten en el viejo esquema de odio, la división, el enfrentamiento interno, la guarimba, el zarpazo golpista, pero no hay condiciones para eso y se lo impediremos. En Venezuela va a reinar la paz y un clima electoral de plenas garantías”.

Para excusarse de las críticas, Maduro dijo que “no tengo tiempo para perder en los enredos de la derecha, la extrema derecha y la oposición, allá ellos. Acá nosotros, a nosotros nos corresponde es trabajar por el progreso, el crecimiento, la mejoría de Venezuela y de ahí nadie nos va a sacar. Que se pronuncie quien quiera pronunciarse, nosotros siempre seguiremos en nuestro camino, aquí estamos, tenemos plan, tenemos pueblo, tenemos unión, y que no nos desvíen del camino, allá ellos”.