Habitantes de la frontera sur critican que México otorgué 110 dólares a migrantes deportados

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Habitantes de la frontera sur de México criticaron este domingo el plan del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar 110 dólares mensuales a migrantes deportados de Venezuela, Colombia y Ecuador porque piden que el dinero se destine a apoyar a familias con pobreza en la zona.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Javier Ovilla Estrada, presidente del comité de padres de familia de las escuelas fronterizas en los municipios de Tapachula, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Metapa, Unión Juárez y Ciudad Hidalgo, argumentó que los mexicanos no están en contra de los migrantes, pero pidieron atender primero los problemas locales.

Además, argumentó que los propios migrantes “están rechazando” el apoyo porque lo que quieren es seguir a Estados Unidos, por lo que pidió que los recursos se conviertan en becas ‘Benito Juárez’, creadas por López Obrador.

“Hay muchos niños que carecen de las becas ‘Benito Juárez’ y que son de extrema pobreza, tanto el Gobierno federal y estatal no han podido trabajar en ese tema y al no darle las becas los papás dicen que no mandan (a los niños) porque no tienen un pantalón, zapatos, una camisa o para comer”, lamentó en una entrevista con EFE.

López Obrador causó polémica el mes pasado cuando reveló que su Gobierno acordó con Venezuela, Colombia y Ecuador dar 110 dólares mensuales por medio año a migrantes deportados a esos países mediante un programa social de prácticas profesionales, con el argumento que esto frena la migración.

El líder de los padres de familia de la frontera sur dijo sentirse decepcionado porque, según su conteo, hay 49 escuelas con más de 10.000 niños sin las con becas ‘Benito Juárez’, cuyos recursos podrían provenir de esos 110 dólares que México promete a los migrantes.

Armando López Salas, presidente del comité de padres de familia ‘Emiliano Zapata Salazar’ de la zona rural de la Libertad, manifestó que el reclamo de los padres de familia es que solo hay 75 becarios de un total de 384 niños en su plantel.

“Se lo pido de favor, (presidente López Obrador), preocúpese por los chiapanecos (habitantes del estado de Chiapas), por los mexicanos, por los municipios donde usted dice que todos tienen su beca, es mentira”, indicó a EFE.

Ramón Gómez Gómez, presidente de la sociedad de padres de familia, de la escuela Juan. N Álvarez, opinó que así como el mandatario se preocupa por otros países, también debería pensar en la frontera sur.

“La beca se utiliza para comprarle ropa, útiles y todo lo que necesita el niño para estudiar, no mitiga todos los gastos, pero ayuda un poco, siquiera para que los niños no falten a sus estudios, porque hay niños que no van porque no tienen zapatos y uniformes”, relató.

El grupo de padres advirtió de que en caso de no tener respuesta, realizarán bloqueos en los puentes que conectan al país con Guatemala.

La frontera entre México y Centroamérica ha sido epicentro del flujo migratorio desde 2023, cuando México reportó una subida de cerca del 77 % en la migración irregular, con más de 782.000 extranjeros indocumentados detectados. EFE