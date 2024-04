José Gato Briceño: Elecciones en dictadura = Maduro vs. Maduro

Posteado en: Opinión

Parece chiste pero es una realidad asombrosamente triste y dolorosa lo que sucede en nuestra patria con esta mafia heredera del traidor mayor hoy felizmente difunto, no solo el malvivir al que han sometido a nuestra gente, sin servicios y condiciones de vida eficientes, haciéndolos regresar a la época de las cavernas, retrocediendo en todos los aspectos de la vida cotidiana, sino en el destrozo sin miramientos del marco jurídico, todos los estamentos legales y la mira de sus rifles narcocomunistas puestas en el desmantelamiento de la democracia hasta hacerla añicos. Hoy en día es una realidad sin discusión que no hay rastros de libertades en nuestro país , no queda nada que nos permita confiar en que alguien que no coincida con la tiranía pueda opinar, pueda protestar ni mucho menos enfrentar a estos indeseables que avergüenzan el gentilicio venezolano, son lo peor de lo peor, el bagazo, el pellejo, el despojo de una clase de personajes sacados de quien sabe dónde pues ni los peores seres infrahumanos de historias escritas, se comparan con tanta bajeza y atrocidad.

Cada día que pasa los hechos y acontecimientos en Venezuela muestran situaciones que se creían impensables, recuerdo cuando la narrativa de Hugo Chávez en el año 1999 fue la profundización de la democracia, o sea, más democracia lo que fue uno de los ganchos para cautivar a la mayoría de la población que añoraba un cambio.

25 años después, sin relatar las inmensas e incontables cantidades de atropellos y violaciones a la Constitución y a los Derechos Humanos, llegamos a ver lo último, aconteció la increíble e inaudita desfachatez o atropello de no permitir la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral de una ciudadana incólume, como la filósofa y catedrática Corina Yoris, como candidata a la presidencia de la República. Lo más dantesco es que ninguno de los cinco rectores le dieron una explicación a los venezolanos y al mundo de los motivos del rechazo de dicha inscripción y con sobradas razones pudimos ver los más furibundos aliados de Nicolás Maduro, reconocidos guerrilleros y comunistas, rechazando el vil ultraje o arbitrariedad en contra de la democracia, entre ellos, José Alberto Mujica Cordano (Pepe Mujica) ex presidente de Uruguay, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasil, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el duro pronunciamiento del presidente de Chile Gabriel Boric, todos de izquierda. Mientras tanto e ignorando lo que se pueda decir siguen dando cachetadas y abofeteando a todos los venezolanos con su atrevida forma de ir cambiando todo para revertirlo a su favor y finalmente montar un escenario soñado en el que Maduro no tendrá contrincantes, será solo él y un circo de fondo para mostrar una realidad ficticia y absolutamente fuera de legalidad.

Eso era lo único que nos faltaba ver, que sus consecuentes aliados lo dejaran solo, eso nos demuestra una vez más que esa organización narcocriminal internacional que tiene secuestrada a nuestra patria, no respeta ni respetará a nadie, ni siquiera a sus más consecuentes aliados.

Soy de los venezolanos que creo que estos hampones salen del poder es con drones, pólvora y plomo y lo vengo escribiendo desde hace más de 10 años, se agotaron las vías del diálogo y la vía electoral y es de lógica que esos secuestradores no se van a exponer de liberar a los rehenes (Venezuela) si saben que van presos y muchos de ellos con la furia del pueblo saldrán con los pies hacia adelante.

Ellos lo saben y cada dia en los cuarteles aumenta la ebullición que será una de las tres esperanzas de libertad.

Su movida está montada, ya tienen sus candidatos a la medida inscritos y que de “OPOSICIÓN” que por cierto, son tan malandros como ellos, que lo único que les importa es una cuota de poder para el próximo año, con los cascarones vacíos de las gobernaciones y alcaldías. Nicolás Maduro necesita con carácter de obligatoriedad unos “condones” que hagan el simulacro de candidatos de la “oposición” para que le RECONOZCAN EL TRIUNFO Y TENER CIERTA APARIENCIA DE LEGITIMACIÓN ANTE EL MUNDO.

Es importantísimo destacar y no perder de vista que no es igual Maduro usurpador que Maduro legitimado.

María Corina Machado está bien clarita, ella sabe que, si llegara a pactar con estos alacranes, agentes maduristas, quedaría peor que algunos políticos que fueron lanzados a la candela y terminaron en situaciones avergonzamtes como Juan Guaidó.

La visión y el análisis desde la cárcel del exilio me llevan siempre al mismo camino, para retomar la libertad y reconstruir la democracia debemos arrancarles el poder a los dictadores por las malas, no soltarán jamás nuestras riquezas, lo tengo por seguro, demos pasos cada día para lograrlo, los denunció sin pausa, cada segundo, con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

