La contundente respuesta de Guardiola cuando le consultaron por qué sigue al frente del City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este lunes que mantiene la motivación después de tantos éxitos porque le gusta “este negocio”, se lo pasa “bien” y le pagan “bien”.

“Me gusta este negocio. Me lo paso bien y me pagan bien. Me gusta la competición, me gusta venir aquí, intentar seguir adelante… ir al campo del Lutton, al del Crystal Palace… aún me lo paso bien y el día que no me iré a casa”, dijo en rueda de prensa.

Guardiola explicó lo que supone para él volver a enfrentarse al Real Madrid en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones que arranca este martes.

“No es una rutina, pero no es la primera vez. Siempre es especial. El Bernabéu, el Camp Nou, el Allianz Arena, Anfield, Old Trafford… todos estos campos son especiales, pero ya hemos venido muchas veces”, señaló.

Además, el técnico español defendió a su compañero de profesión y rival en el banquillo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, al negar que este sea ‘sólo’ un gestor.

“No se sabe lo difícil que es ser un buen gestor. Gestionar los buenos momentos, ser estable tú mismo en los buenos y en los malos… Hay millones de factores. Jamás consideraré que Ancelotti es un mal entrenador tácticamente; puso a Pirlo de mediocentro, ahora a Kroos de mediocentro bajo, a Bellingham le ha encontrado su mejor posición… Sé que a veces le dicen que es un ‘gestor’ de manera despectiva, y yo le digo que no se lo crea”, declaró.

Por otro lado, valoró que cuatro técnicos de los ocho de los cuartos de final (el propio Guardiola, Xavi Hernández, Luis Enrique y Mikel Arteta) hayan tenido un pasado en el Barcelona.

“En la Premier hay muchos entrenadores vascos que lo están haciendo increíble. Mikel estuvo menos en la academia del Barcelona, viajó rápido a otros países. En mí, la influencia del Barcelona fue muy grande. Luego en Alemania e Inglaterra… he aprendido mucho de las dificultades en cada lugar. A mí me ha influido mucho”, afirmó. EFE