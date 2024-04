Elon Musk anunció que quiere crear su propia base permanente en la Luna

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Elon Musk, el visionario fundador de SpaceX, una vez más ha sacudido el mundo de la exploración espacial con sus ambiciosos planes. Esta vez, el magnate sudafricano-estadounidense ha anunciado la intención de su compañía de construir su propia base espacial en la Luna, denominada Moonbase Alpha. Esta revelación pone a la NASA en una posición peculiar, ya que SpaceX busca establecer su propio enclave lunar utilizando una flota de naves espaciales Starship HLS.

Por: La Opinión

Lo intrigante de esta propuesta es que el diseño conceptual de la base lunar de SpaceX es sorprendentemente similar al de la Starship HLS que la NASA ha estado respaldando financieramente. Esto plantea interrogantes sobre cómo se desarrollará la colaboración o la competencia entre SpaceX y la agencia espacial estadounidense en el ámbito de la exploración lunar.

¿Cuál será el propósito de la Moonbase Alpha?

Moonbase Alpha se convertiría en un nodo vital para las operaciones espaciales de SpaceX, sirviendo como punto de partida y llegada para las misiones lunares. La visión de Musk va más allá de la Luna y se enfoca en el objetivo final: la colonización de Marte. Para Musk, la idea de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria es una cuestión de supervivencia a largo plazo, asegurando la continuidad de la conciencia humana en el caso de un desastre en la Tierra.

What we’re building today will enable sending around a million people and several million tonnes to the Martian surface in the years to come ? https://t.co/F8OOgqMFfh pic.twitter.com/FRrIJg6DXY

— SpaceX (@SpaceX) April 6, 2024