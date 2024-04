Félix Seijas: El elector opositor, espera de la oposición que exista un movimiento unitario

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Félix Seijas, estadístico y director de la encuestadora Delphos destacó la mañana de este 9 de abril, que el elector opositor, espera de la oposición que exista un movimiento unitario, en torno a la elección presidencial del próximo 28 de julio.

“Hace muchos años ya que en el país el gran candidato se llama unidad” señaló Seijas en entrevista con Shirley Varnagy, además agregó que “la gente está pendiente del gran referente que exista como estructura opositora, que valide un liderazgo en lo electoral. En este caso, eso ocurrió en la primaria del año pasado, hubo una persona que ganó esta primaria y eso la valida como el gran elector. De nuevo, no es la persona, es la idea de unidad, en este caso, María Corina Machado”.

Asimismo, enfatizó “entonces cualquier persona que tenga el aval de toda la PUD y de María Corina Machado, en lo que la gente interpreta como esa gran unidad, pues tiene la primera posibilidad de ganar esa elección. Hay que esperar qué es lo que termina ocurriendo, hay que esperar si la oposición logra cumplir con el reto de mantener todo el tema de candidaturas en orden, de manera unitaria, y si es Manuel Rosales o si es otra persona, quien reciba el apoyo de toda esa unidad, va a tener la primera oportunidad clara de ganar la elección”.

Seijas agregó “pueden ocurrir dos cosas, lo peor que podría suceder, que haya una ruptura de esa unidad y la Plataforma postule un candidato. y María Corina logre inscribir a otro candidato. Esto pareciera complicado porque hay dos tarjetas en este momento para la oposición disponibles, que son la de UNT y la PUD. Entonces, pensar que la PUD postule un candidato y que María Corina postule a otro pareciera imposible técnicamente. Ahora, supongamos que María Corina dice que esta elección es legítima, por lo tanto, no hay que votar y que la PUD postule un candidato. En este caso, sigue teniendo ese candidato postulado por la unidad la primera opción de ganar una elección, pero sí disminuye esa gran ventaja que tendría en caso de haber unidad. Y se esperaría entonces, a través de la campaña electoral, cómo se rescata ese voto para ese candidato postulado por la PUD. Es decir, sigue teniendo oportunidad de ser el candidato con mayor voto, pero la cosa se hace un poco más difícil, y va a depender de una buena campaña electoral”.

En torno al ánimo electoral, destacó que se disparó el ánimo electoral en la población tras el proceso de Primaria “la gente siente que aquello renació alrededor del hecho de la primaria. El hecho electoral en este momento, es impresionante la buena acogida que tiene, y las grandes expectativas que ha generado en la población”.

“Un candidato completamente unitario que la gente perciba unitario, tiene casi el 50% de los votos, del 100% del Registro Electoral. Ahora, si María Corina Machado, por ejemplo, llamara a no votar, en ese caso hipotético, y la PUD designa un candidato y llama a sí votar, automáticamente ese candidato tendría un 25% del mercado, y habría otro 20%, que no es que dice que no votaría, sino que dice que depende del candidato y de la oferta que realmente tenga sobre la mesa. Ahí es donde empieza a funcionar el nombre del candidato y la campaña electoral que ocurra para tratar de anexar ese otro 20% y llegar entonces al 45%”.

“Eso lo hemos medido siempre de una manera bastante minuciosa. La gente siempre está pendiente de la política, siempre. Lo que ocurre es que hay picos en los que la gente quiere hablar de ello, y hay momentos en los que la gente no quiere hablar de ello. Pero son dos cosas diferentes. (…) Pero no es que no esté pensando en eso, no es que se esté informando. Es decir, constantemente la gente entiende y hace mucho tiempo que lo político afecta su vida. Por lo tanto, al ser importante, sí, la gente está pendiente de ello”, agregó.