“Operación morrocoy” y requisitos sorpresas complican Registro Electoral en el exterior

La jornada especial de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral (RE) en el exterior está lejos de transcurrir de manera exitosa. A escasos días de que el lapso aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se agote, más han sido las quejas de irregularidades que los reportes de «objetivo logrado».

Por Tal Cual

Laura de Freitas, venezolana radicada en España desde 2020, no sabe si podrá votar en las elecciones presidenciales que fueron convocadas para el 28 de julio. Denuncia que en los consulados la información se maneja con discrecionalidad.

Cuenta a TalCual que cuando comenzó el proceso acudió al consulado de Madrid con el objetivo de tramitar su registro consular y conocer los pasos para sufragar, pero no obtuvo mayor información.

«Tengo mi cédula vigente, pero el pasaporte está vencido. El consulado no nos dio información e incluso ni nos querían atender. El Gobierno no quiere que votemos y por eso convirtió este proceso en algo lento. Él sabe que si los que estamos afuera votamos, sale».

Su caso es similar al de Hasler Iglesias, ingeniero y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. «Yo no podré votar por tener el pasaporte vencido y el sistema no me deja solicitar la renovación en el extranjero», comenta.

Iglesias salió del país «por tener una orden de captura» por razones políticas, por lo que no pudo emigrar de forma regular. Cuenta que desde que su pasaporte se le venció ha intentado renovarlo, pero su registro migratorio aparece como si aún estuviera viviendo en Venezuela.

«Cuando actualizaron el sistema volví a intentar, y ahora directamente sólo me aparece la opción de pedir cita en Venezuela, no me sale la opción de pedirla afuera», detalla.

Sebastián Delgado, venezolano en Madrid, cuenta en sus redes sociales que el 1 de abril acudió a la sede consular para intentar inscribirse en el CNE, pero se lo impidieron. Explicó que aunque cumplía todos los requisitos necesarios, «se me impidió inscribirme porque el DNI (que me acredita como español residente en España) vence tres días antes de la elección venezolana» y el Estado venezolano exige que el documento se entregue, máximo, faltando un año para vencerse».

