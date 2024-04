Exparejas de californiano lo criticaron en Facebook y él tomó una dura medida por varios millones de dólares

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

En redes sociales como Facebook, no es inusual encontrar grupos en los que las mujeres comparten fotos de hombres con los que están saliendo para averiguar sus antecedentes amorosos. Fue así como una joven publicó la imagen de este hombre, quien decidió demandar por difamar su nombre.

Por El Tiempo

En meses pasados, se dio a conocer que una de las mujeres que estaba conociendo en plan romántico a Stewart Lucas Murrey, quien se presenta en redes como autor, publicó su opinión en el grupo de Facebook Are we dating the same guy? / Los Ángeles, y esto desató una serie de comentarios poco favorables para el hombre de California.

Vanessa Valdez subió al grupo privado fotos del Dr. Stewart Lucas y preguntó si alguna otra persona lo conocía. En la publicación, también agregó banderas rojas, dando a entender que había malas señales en su comportamiento.

De inmediato el posteo comenzó a generar reacciones, pues otras mujeres del grupo afirmaron haber tenido malas experiencias con el hombre. El hecho y la difusión que alcanzó molestó a Murrey, quien decidió tomar acciones legales contra un grupo de jóvenes con las que presuntamente había salido o tenido mantenido contacto digital, según recopiló Sky News.

El hombre de Estados Unidos demandó a mujeres por decir que es una mala pareja

Lucas Murrey impuso una demanda por difamación y discriminación por motivos de sexo, a más de 50 mujeres por US$2’600.000. Las jóvenes expresaron que consideran dicha acción legal como una manera de intimidarlas y le pidieron a los tribunales que no procediera, según publicó The New York Post.

Por su parte, el hombre publicó a través de su cuenta de X: “Las acusadas están redoblando el uso indebido de mis fotos y mi nombre mientras continúan promoviendo declaraciones erróneas”. “El resentimiento y la hostilidad de estas mujeres han sido palpables, incluso antes de que presentara mi demanda”, agregó.

Al respecto, el Tribunal Superior de California en Los Ángeles desestimó el caso contra la acusada, Vanessa Valdés y afirmó que la mujer no hizo nada malo al expresar su opinión. Esto después de “considerar los documentos de la moción, todos los documentos relacionados con la moción y los argumentos orales”, según consignó el citado medio.

