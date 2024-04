VIDEO: Captan a Biden caminando desorientado sobre el césped de la Casa Blanca durante visita del primer ministro japonés

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El presidente Biden llamó la atención el miércoles por la mañana, cuando parecía desorientado mientras recibía al primer ministro japonés, Fumio Kishida, en la Casa Blanca para una visita de estado.

Por New York Post

Biden, de 81 años, y Kishida, de 66, se saludaron antes de estrechar la mano de los miembros de las delegaciones estadounidense y japonesa en el Jardín Sur.

Luego, los líderes subieron a un escenario para escuchar los himnos nacionales de ambos países, antes de pasar revista a las guardias de honor militares estadounidenses.

Biden is in a perpetual state of confusion pic.twitter.com/b7WqOK7rY9

Antes de la revisión, Biden y Kishida fueron recibidos con un saludo por un asistente militar.

El presidente comenzó a levantar la mano derecha para devolver el saludo, luego la dejó caer mientras el asistente indicaba a los dos líderes dónde debían pararse.

Biden pareció mirar a su alrededor con una expresión en blanco antes de ponerse sus características gafas de sol de aviador y marchar por el césped.

Biden does his signature shuffle as he's led around the White House lawn pic.twitter.com/0sIxWtp5vp

— RNC Research (@RNCResearch) April 10, 2024