“American Crime Story: El pueblo contra O.J. Simpson’”, el documental que cuenta uno de los casos más mediáticos de EEUU

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, conocida como American Crime Story: El Pueblo Contra O.J. Simpson en Latinoamérica, fue la serie estrenada en febrero de 2016 que ha sido aclamada y elogiada por sus actuaciones, dirección y guion, basado en The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson, libro del escritor Jeffrey Toobin.

Esta retrató el infame caso del ex futbolista de la NFL, donde se exploró la batalla por condenar o absolverlo por el crimen del doble homicidio de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y el amigo de ella, Ron Goldman.

Además, narra los caóticos tratos y maniobras detrás de escena en ambos lados de la corte, y cómo una combinación de exceso de confianza de la fiscalía, astucia de la defensa y la historia de la policía de Los Ángeles con la comunidad afroamericana de la ciudad le dio al jurado lo que hacía falta: una duda razonable sobre el autor de los hechos.

Fue protagonizada por los actores Sarah Paulson, Courtney B. Vance, Cuba Gooding Jr., Sterling K. Brown, John Travolta y David Schwimmer.

La producción recibió 22 nominaciones en la edición número 68 de los Premios Primetime Emmy, ganando 13, incluyendo el Emmy a la mejor miniserie. También obtuvo dos Globos de Oro: mejor actriz de miniserie (Paulson) y mejor miniserie.

