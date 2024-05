Trabajadores desde Guayana: “La verdadera protesta será el #28Jul”

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Unos 7.6 kilómetros separan una concentración de la otra. El oficialismo convocó a sus simpatizantes a congregarse en la redoma de Bauxilum (conocida como redoma La Piña) para marchar hasta la Esquina Caliente de Unare, mientras que dirigentes sindicales y partidos políticos de oposición acordaron como punto de encuentro la plaza Monumento CVG, teniendo como destino el Palacio de Justicia.

Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

Tania Rodríguez, trabajadora de Ferrominera y expresa política, señaló que se dio cita en la plaza en representación de la mujer.

“La mujer perseguida, de la mujer oprimida, de la mujer que ha sido despedida de su puesto de trabajo y de la mujer que no se rinde, la mujer que decide en este momento que nosotros somos la vanguardia y vamos al frente en esta lucha por un país mejor que contribuya para que nosotros dentro de nuestra familia podamos alcanzar el bienestar y la calidad de vida que merecemos”, expresó Rodríguez.

Sumo que para nadie es un secreto que a las mujeres se les hace muy difícil enfrentar toda esta situación país, “donde la persecución y el acoso son las primeras herramientas que ellos utilizan para amedrentarnos. En mi caso particular, bueno, acabo de salir de mi casa y mi esposo me dice, bueno, tú sales por un lado y la maleta mía va por otro lado (haciendo referencia al temor que tiene su familia sobre su integridad)”.

Rodríguez hizo referencia a que la verdadera protesta ocurrirá el 28 de julio,“cuando masivamente todos los venezolanos salgamos a la lucha y por medio del voto, como demócratas que somos, le digamos al mundo, Venezuela recuperó su libertad, y juntos, todos unidos, peguemos ese grito de libertad que todos queremos”.

Por su parte, César Soto recalcó que no había nada que celebrar este 1° de mayo. “No es posible que las enfermeras, los médicos anden mendigando. No es posible que en los hospitales no haya medicina. No es posible que no haya urnas para enterrar a nuestros muertos. Los trabajadores hemos sido vanguardia de lucha en la historia y hoy no es un día distinto. Nadie nos pega, nadie nos humilla y nadie nos obliga”.

Esperan el llamado

Autobuses con destino a Caracas salieron de esa misma plaza la noche de este martes 30 de abril, para asistir a la convocatoria de Nicolás Maduro. Sobre esta situación, Soto señaló que se mantiene en comunicación constante con las bases (de trabajadores).

“Los trabajadores están esperando el momento oportuno. Ya nos informaron allá adentro que estaban de 167 buses que estaban dispuestos para Sidor, solamente hay 16 o 14. De esos 14, escogieron 10 para ir a Caracas. 10 buses. ¿Quién iba a traer a los trabajadores que están ahí en una supuesta producción que el Gobierno se cansa de decir? Porque tienen miedo de reflejar en el país que eso no produce ni el 3 % en estos momentos. Ahí, sin embargo, también los trabajadores nos informan que los llamaban, que era a juro. Tienes que asistir si no te desincorporamos. Debes asistir si no te mando como no requerido. Debes asistir porque te saco de planta y te mando a barrer las calles y te mando a pintar y te mando a limpiar tu casa. Esa es la manera en que el supuesto Gobierno socialista quiere tratar a los trabajadores”, denunció Soto.

Mantenerse en la calle

Alejandro Álvarez, secretario general de la antigua Sidetur, recalcó que a pesar de la persecución, la destrucción de las entidades de trabajo, la violación de los derechos humanos laborales, los trabajadores levantan su voz.

El dirigente añadió que “es sencillo porque amamos a nuestro país, los trabajadores amamos nuestra patria, sabemos el compromiso histórico que tenemos con nuestro país, con el pueblo trabajador, con la clase trabajadora, con la familia, porque el gran pueblo, la mayoría, vivimos de un salario, somos trabajadores y somos los que, con nuestro esfuerzo, echamos adelante este país, el desarrollo del país”.

“Lo que ha ocurrido últimamente es el preludio de lo que viene de la gran victoria que vamos a tener los trabajadores. El país entero está llamado a una unidad y la estamos logrando, y esa unidad está alrededor del candidato Edmundo González. Seguimos aquí, que el candidato sepa que estamos acá, que vamos a votar por él, que lo vamos a apoyar y vamos a rescatar nuestra patria de este Gobierno que la ha destruido. Espero que la podemos levantar”, concluyó Álvarez.