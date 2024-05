El País: Jorge Rodríguez arremete contra la prensa internacional

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Jorge Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, ha arremetido este martes de forma muy contundente contra la prensa internacional: ”Son una verdadera basura: EL PAÍS de España, Washington Post, El Tiempo de Bogotá, La Nación de Argentina. Son una basura. Desde aquí se los digo: son una ba-su-ra. Dan grima y dan asco”.

JUAN DIEGO QUESADA

Rodríguez ha hecho estos pronunciamientos contra la libertad de prensa en la Asamblea Nacional de Venezuela, de la que es presidente, en un tono muy exaltado, a casi tres meses de que se celebren en el país las elecciones presidenciales que tienen en vilo a la comunidad internacional.

No es la primera vez que Rodríguez, el operador político con más influencia del chavismo junto a su hermana, Delcy Rodríguez, pone en el punto de mira a los medios de comunicación extranjeros. “Pareciera que hay una especie de reconocimiento de una sola pequeñísima parte del panorama político venezolano, y no es así. Hoy se ha acabado de demostrar que el país es otro de lo que muestra The New York Times, EL PAÍS de España o Associated Press, o cualquiera de esas agencias de noticias”, dijo en febrero, durante un acto con la oposición afín, conocidos como alacranes, en el que se discutía una fecha tentativa para las presidenciales. “No les arriendo ganancia si siguen con las mentiras, lo lógico es que se refleje la verdad y la verdad es lo que ha pasado hoy aquí”, añadió.

Rodríguez, durante mucho tiempo, ha sido percibido en el exterior como una figura moderada dentro del chavismo capaz de liderar una transición en Venezuela. En ese caso, la gobernabilidad venezolana regresaría al sendero de la democracia. De hecho, Rodríguez ha liderado las conversaciones con la oposición, ratificadas en el acuerdo de Barbados, y con la Casa Blanca. Lo primero condujo a consensuar una fecha para las elecciones y el compromiso del chavismo de que iba a permitir concurrir a candidatos elegidos por la oposición mayoritaria. Lo segundo llevó a una flexibilización de las sanciones, que después dio marcha atrás por las maniobras del oficialismo para vetar a la candidata favorita, María Corina Machado, y su posterior reemplazo, la académica Corina Yoris.

Más detalles en EL PAÍS de España