Raúl Ochoa Cuenca: Entrevista (imaginaria), con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Señor Nicolás Maduro Moros

Suena mi teléfono hoy sábado 4 de mayo a las 8,05 de la mañana y oigo una voz que me dice: Buenos días, soy el mayor Bosio Gonzalez, edecán del presidente.

Ah, buenos días mayor.

Mayor Bosio Gonzalez: El presidente me ha ordenado informarle que mañana domingo 5, lo espero en Palacio a la 9.30 horas para acompañarlo hasta las oficinas donde se realizará la entrevista.

Raúl Ochoa Cuenca: Está muy bien, muchas gracias y que tenga un excelente día.

Dia 4 de mayo del año 2024.

Lugar: Palacio de Miraflores. Puerta de la av Urdaneta

Hora: 9.28 de la mañana del día 4 de mayo.

A las 9.33 me dio la bienvenida el mayor Bosio Gonzalez, pequeño de estatura, con una voz igualmente menuda, informandome que anteriormente se había previsto esta entrevista en las oficinas presidenciales situadas en el Fuerte Tiuna, pero que por motivo de la agenda electoral del Sr Presidente, la entrevista se efectuará aquí en el Palacio. Y me invita a pasar, no sin antes que los guardias me tomen una foto, controlen mi cédula de identidad y me entreguen un distintivo con fondo blanco y con una imagen del Palacio, para ser colocado en la solapa del palto con la leyenda: “Visitante”.

Entramos al edificio y me pide de esperar en una salita de agradable ambiente, con muchas flores, pudiendo respirar el fino bouquet que surgía de innumerables rosas de distintos colores y tonalidades, acompañadas de hermosas orquídeas, las cuales y con razón, es nuestra flor nacional, además de otras variedades de nuestro riquísimo patrimonio floral. Contrastaba y con mucha fuerza a las bellezas nacionales y ese ambiente de tranquilidad, la fotografía del ex presidente Hugo Chavez Frias en uniforme de golpista.

Instantes después se acerca una joven, exponente ella también, así como las flores, de una impresionante belleza y me ofrece una taza de café, que acepto con gusto. Yo he perdido el pelo, pero no el gusto, digo para mis adentros.

Se pasan los primero 60 minutos, y a decir verdad, no veo gran movimiento de personas en los pasillos, hasta que después de las 11 observó militares trotando hacia la puerta que da hacia la avenida Urdaneta, pudiendo escuchar así cuando los ejecutantes de una orquesta afina sus instrumentos, minutos antes de que comience el espectáculo. Pues si, el espectáculo ha comenzado con la llegada del presidente a Palacio, así como con el inicio de las notas de nuestro himno nacional, es cuando puedo ver al soldado de la Guardia de Honor, subir lentamente la bandera, diciéndole al mundo que el Jefe de Estado está en Palacio.

La subida de la bandera, el himno interpretado por la banda marcial de la Guardia de Honor, soldados que en trancada fuerte expresan el respeto a las órdenes del superior, es un espectaculo, Lastima que a quienes se le rinden esos honores no son merecedores de esas manifestaciones de respeto.

Definitivamente por lo que observo y escucho, me digo a mi mismo: querido amigo Raul Ochoa, está usted en estos momentos en el centro del poder político (y también de los otros poderes, de los buenos y de los malos) de la llamada República Bolivariana de Venezuela. De nuevo me encuentro en la salita, cuando la misma gentil señorita me pregunta si deseo algo más, respondiendole que un café me encantaría. Un minuto después la joven, que por el acento parecía oriental, probablemente sea una monaguense recomendada por el capitán Cabello, caudillo moderno del Furrial, al minuto se aparece con una taza de esta deliciosa bebida, la segunda más consumida en el mundo, después del agua.

Unos minutos después reaparece el mayor (GN) Bosio Gonzalez y me informa que el presidente está finalizando una reunión con el Mayor General Hernandez Dala, el comandante de la Guardia de Honor y coincidencialmente Jefe absoluto de la hoy muy temida dirección de Contrainteligencia Militar, organismo donde la tortura, el vejamen, las humillaciones y la practica del abuso y violencia sexual es de comun y diaria practica,

Como en anteriores oportunidades, me explica un funcionario que los servicios de información del gobierno venezolano, apenas terminada la entrevista, controlan y en el caso que estos especialistas, la mayoría con fuerte acento cubano, consideren que el Presidente habría dicho algo que pudiera ser malinterpretado, interviene la censura. Aclarado esto por parte de un viceministro, solo me resta esperar que el presidente aparezca por esa inmensa puerta de madera tallada por ebanistas traídos especialmente de España por Misia Jacinta, la esposa todo terreno de Joaquin Crespo. El palacio recordémoslo, fue construido por el conde italiano Giussepe Orsi de Mombello, ordenado por el general Crespo, pero estrenado por el general Cipriano Castro.

Si, seguramente continuo pensando y relacionando hechos actuales y me digo: en algo se parecen doña Cilia y Misia Jacinta, la primera los tiene, la segunda los tuvo, voz y voto en las decisiones de sus respectivos maridos.

Ya hacia las 12 y 20, se asoma el mayor Bosio y me dice con gentileza: doctor, por favor acompáñeme al despacho.

Minutos después ya estoy frente a frente a un personaje que sin gran educación y menos cultura, pero con audacia ha mancillado todo un pueblo por más de 13 años, convirtiéndolo de país antes de él, en vías de desarrollo, a nación, después de él, con los índices de desarrollo humano más bajos del mundo entero.

Se levanta de su poltrona y me extiende la mano, luciendo un mono celeste con el escudo de la Academia Militar impreso en la espalda, en el momento que le doy las gracias por la oportunidad que me ha dado al concederme esta entrevista y así conocer de viva voz muchas de las repuestas que en estos 13 años de sus mandatos, no hemos recibido.

Raúl Ochoa Cuenca.

Presidente, aunque le pueda parecer esta pregunta poco simpática creo, especialmente siendo la primera que le propongo, pero creo es que es fundamental ¿ Está usted dispuesto en caso de la victoria electoral de la oposición, como todo lo parece indicar, representada en el Dr Edmundo Gonzalez Urrutia de reconocer tal victoria ?

Presidente Maduro:

Realmente y para serle muy sincero, esto no puede ocurrir ya que somos, el pueblo chavista, una mayoría aplastante en cada una de las regiones, en cada uno de los pueblos o municipios, en cada uno de los caseríos por muy apartados que se encuentren. El pueblo del comandante Chavez perdura y perdurará. De eso puede estar seguro. Además, usted cree realmente que con las sanciones que el imperialismo nos ha impuesto alguien podría haberlo hecho mejor que nosotros ? Lo he venido diciendo y no solo yo, también mi hijo, mi heredero político, Nicolas Maduro Guerra, quien es doctor en Economía de la Universidad de las Milicias Bolivarianas: cuando afirma que nos deben otorgar el premio Nobel de economía.

Un pueblo, el venezolano, víctima de las criminales sanciones del imperialismo, nos ha obligado, al gobierno por mi presidido, a mantener el salario mínimo más bajo del mundo y aun ese pueblo, reconociendo mi esfuerzo y mi honradez en la administración de los recursos, no sale a la calle armado cada uno con un palo para acabar con mi gobierno. ¿ Y porque cree usted que es esa actitud pasiva del pueblo ? Permítame decirle,, porque reconocen que mi gobierno está comprometido con el pueblo, no se olvide que en la mente de cada venezolano Chavez vive. Y no le acepto que diga que mi gobierno reprime al pueblo, porque sencillamente, eso no es verdad.

Raúl Ochoa Cuenca.

Presidente, y entonces si eso es así como usted afirma, como es posible que todas, pero le digo todas, incluyendo las pagadas por la caja grande de las menudencias de Palacio, como la de Hinterlaces de Oscar Schémel, quien no obstante su descaro y desparpajo, solo se ha atrevido a darle un 28 % de simpatías, cuando encuestadoras que han trabajado y están trabajando por encargo de los presidentes Lula Da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, sus amigos de toda la vida, le dan a Maria Corina Machado hasta un 85 % de popularidad y a usted, en la que mejor sale, si Presidente, perdóneme que se lo diga, esas encuestas contratadas y pagadas por los presidentes amigos suyos le dan solo un 15.6 %. Y no solo eso Presidente, el hoy candidato Edmundo Gonzalez, hace solo un mes, era un total desconocido, hoy aparece con un 54 % de aceptación como candidato a la presidencia de la República. Por eso señor Presidente, le pido que nos diga la verdad, aunque sea por una sola vez en su vida. ¿ Reconocería la victoria de la oposición si o no ?, dígalo presidente, usted ha demostrado que es capaz de decir muchas cosas.

Presidente Maduro:

Bueno doctor Ochoa, usted me pone en una situación muy difícil, cuando me cita datos que son extraídos de encuestas contratadas por mis amigos Luiz Ignazio y Gustavo Petro. Voy a serle muy sincero, ellos dos, como también Andres Manuel Lopez Obrador, me han dicho que una nueva diáspora les crearía inmensos problemas, pero eso tiene una solución, cerrar las fronteras, las militarizo y muerto el gallo. Lo que realmente no entiendo es porque ellos a los que siempre he beneficiado, no solo yo, también y principalmente el comandante Chavez, cuando complació a Gustavo quien le pidió que ayudara a sus amigos de las FARC enviandoles armas de guerra, como ocurrió cuando se descontinuaron los célebres FAL, fusil de asalto de los gringos y hasta un par de misiles antitanques les enviamos y si no pregúntele a los generales Cliver Alcala Cordones y Hugo Carvajal Barrios, si no es verdad lo que le estoy confesando.

(Me temo que ninguno de los dos, en estos momentos querrán hablar de ese tema)

Petro lo solicitaba con el argumento de que las FARC así como el ELN le ayudarían en su escalada al poder como presidente de Colombia. Y a Luiz Ignazio, que no obstante el problema que tengo con las fallas eléctricas, le estoy mandando miles de Mw para resolverle el problema de déficit eléctrico que tiene en el estado de Roraima. Aquí también le confieso algo, yo fui el único amigo de Lula que durante su prisión, absolutamente todos los días lo llamó para saludarlo. Creía que esos gestos no se olvidarian. Hoy veo que sí.

Presidente, lo interrumpo para preguntarle ¿ No será que Lula y Petro están pensando más en el bien de sus países y hasta en el bien de Venezuela, que en complacerlo a usted con sus personales ansias de poder ? El presidente se me quedó mirando fijamente, y como era de suponer, no respondió nada, absolutamente nada.

Raúl Ochoa Cuenca.

Presidente tenemos más de media hora en la entrevista y no me ha respondido la primera pregunta, que es muy sencilla y la cual se responde con una sílaba si o no. Debo entender

que no la responderá.

Bien presidente ahora, por favor, respondanme al menos esta pregunta, ¿ No cree usted que es el momento, como diríamos coloquialmente en Maracaibo, de dejar el pelero y que usted y su distinguida familia, hijos, nueras, yernos, sus nietos y los de doña Cilia, que también son suyos y marcharse a vivir de los ahorros que con tantos sacrificios usted y su familia han logrado acumular ? En Hong Kong por ejemplo, territorio premiado por la naturaleza con 10 meses del año de clima primaveral.

¿Lo han conversado ? Y sin olvidar los Emiratos Arabes o el Emirato de Qatar, país del cual los malvados gringos han puesto a circular en la revista de economía y finanzas editada en Dubai “Money Middle East”, lo siguiente :

“Según fuentes relacionadas con el sector financiero del Emirato de Qatar, el segundo grupo familiar, después de la familia imperial qatarí, con más dinero y otros activos financieros depositados en el sistema financiero de ese paraíso fiscal del medio oriente, es un grupo llamado “Fuerte Tiuna”, de Caracas, Venezuela y que según esta publicación conducen al señor Walter Gavidia Flores como el administrador de estas importantes fortunas y empresas, tanto en Venezuela, como en España, así como en el estado de la Florida en los Estados Unidos de América con un inmenso número de prestanombres, sin olvidar la antes citada Hong Kong y la Turquía del amigo Recep Tayyip Erdogan. Este economista y ex director de finanzas de Petróleos de Venezuela, es hijo de la actual esposa de nuestro entrevistado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Sr Nicolas Maduro y de Doña Cilia Flores de Maduro y de su primer marido, el Sr Walter Gavidia.

Presidente por favor, su respuesta a esta pregunta es más importante que las anteriores con las que usted me paseo por el ruedo y no me respondió.

¿ Es posible que usted renuncie y deje encargado de la presidencia a Delcy Rodriguez ? ¿Es posible la negociación directa entre usted y Maria Corina ?

Presidente la manifestación de Maracaibo de MCM y la suya en Guatire, son, sinceramente de niveles diferentes, la suya en Guatire la asistencia fue muy escasa, ya que en el video de esa manifestación no se ven más de trescientas personas, no obstante el esfuerzo sobrehumano que usted hizo, me imagino que debido a su excesiva gordura para poder subirse en el capó del vehículo y dar una demostración de un pasito nuevo de su repertorio de merecumbé, por lo que le pregunto ¿ vale la pena tanto esfuerzo ?.

Bueno presidente, el ministro Villegas me está haciendo más señas que Yogi Berra en la serie mundial del año 1966, lo que significa que ya debo estrecharle la mano y agradecerle por su sinceridad, al no haber respondido a ninguna de las preguntas que el electorado espera de usted.

Ya por último permítame agradecerle muy sinceramente la invitación que me hace de acompañarlo un domingo en esas parrilladas que usted y doña Cilia preparan en la piscina con agua temperada en el bunker número tres. Y además porque me he enterado que ahí no faltan ni los chorizos carupaneros ni la carne de chigüire, que aunque está prohibida su caza, como usted siempre ha dicho, solo basta la disponibilidad, ya que las leyes, y aqui en Venezuela usted tiene razón, solo se hicieron para los bolsas.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el dia 5 de mayo del año 2024