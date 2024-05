El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 15 de mayo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries: Deja que las cosas fluyan, con el tiempo encontrarás las respuestas. Si no sabes qué hacer, simplemente no hagas nada. En lo que respecta a los sentimientos, será un día ideal para acercarte a quienes amas y compartir sus alegrías y por supuesto, sus penas y preocupaciones.

Tauro: Si te sientes agobiado en el trabajo quizá es porque no delegas lo suficiente. Hoy el trabajo en equipo es la clave. Intercambiar ideas y apoyarse mutuamente es la clave. Por otro lado, si hablamos de relaciones, ten presente que cuando amas es necesario negociar con la pareja y llegar a acuerdos de lo que cada uno debe hacer, sin imponer, permitiendo que cada uno sea libre.

Géminis: por un lado tendrás la oportunidad de trabajar intensamente y por el otro de descansar tanto como lo necesitas. El todo es que organices bien tu tiempo y sobre todo, tus prioridades. También podría surgir un pequeño conflicto con una amistad, expon tus puntos de vista e Intenta que las cosas no se salgan de control.

Cáncer: será necesario buscar consejo en alguien más experimentado, porque en el punto en el que estás, no podrás hacerlo tú solo. En el amor habrá cierta tirantez que incomodará y hasta distanciara. Nada que la tolerancia y la comprensión no puedan solucionar. Así que ponte las pilas.

Leo: Si no hay entendimiento con algún ser querido, deja las cosas así y más adelante, cuando estén más tranquilos, conversen sobre la situación. La clave hoy es no dejar pasar o por lo menos no permanentemente. En lo laboral se arrastran conflictos que debes ser resueltos lo más pronto posible, de lo contrario podrías perder más que ganar.

Virgo: En lugar de buscar justicia para satisfacer tu ego, ocúpate de otros asuntos. Sabes lo que vales y si te esfuerzas un poco más tendrás el reconocimiento que mereces o incluso, mucho más. Surge una idea brillante y no dudas en ponerla en practica.

Libra: hay verdades que no quieres escuchar y hoy podrías escuchar más de una. Tú te buscaste estar adonde estás y ahora sólo te queda enfrentarlo. Asume la situación con entereza y ten la seguridad de que puedes tomar nuevas decisiones, mucho más acertadas por cierto, para que todo gire a tu favor.

Escorpio: ningún escenario es tan terrible como para adoptar una actitud derrotista. Vamos Escorpio, levanta el ánimo y piensa que todo pasa, que este es un proceso lento y pesado, pero que a la larga será productivo.

Sagitario: Hoy podrías ser víctima de una injusticia. No te enfrentes a nadie, deja que cada quien comerá tus errores y caiga por su propio peso. El tiempo se convertirá en tu mejor aliado. Y cuando eso suceda, haz todo lo que esté en tus manos para aprovechar las nuevas a oportunidades que se presenten.

Capricornio: comienzas el día con un traspié. Hay varias posibilidades y eres capaz de tomar decisiones drásticas que te permitan retomar el control. Para que sea más fácil rodéate de personas que te nutran, que te impulsen, pero sobretodo, que no estorben. A los negativos mantenlos alejados.

Acuario: reaccionas de forma sobredimensionada. No entiendes un no por respuesta y manipulas la situación para que el resultado final sea a tu favor. No te das cuenta que otros también merecen una oportunidad, ademas, se dan cuenta de tus intenciones y se crea mayor tensión.

Piscis: Te sientes enérgico y motivado. Con ganas de demostrar lo mucho que vales y de reconocer el trabajo de quienes están allí, brazo con brazo. Tu equipo de trabajo agradece este renovado entusiasmo y te apoyan en lo que decidas hacer.