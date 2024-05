Luis Fernando Vuteff se declara culpable en EEUU por esquema de lavado de dinero de Pdvsa

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Luis Fernando Vuteff, se declaró culpable ante juez federal del sur de Florida tras ser extraditado desde Suiza, por haber participado en un esquema de lavado de dinero de fondos provenientes de la estatal Petróleos de Venezuela.

“Yerno del ex alcalde opositor de Caracas, Ledezma, se declara culpable de cargos estadounidenses por su participación en un plan para desviar 600 millones de dólares de PdVSA. Lo que Fernando Vuteff obtuvo de las comisiones cobradas por los bancos europeos solía pagar sobornos: al menos 3,7 millones de dólares“, informó el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

Son in law of ex Caracas opposition mayor Ledezma pleads guilty to U.S. charges for role in scheme to siphon $600 million from PdVSA.

Fernando Vuteff’s take from fees charged by European banks used to pay bribes: at least $3.7 million. pic.twitter.com/trdVMSTYuS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 15, 2024