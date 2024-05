Raúl Ochoa Cuenca: La doña y la prole quieren irse ¿los complacerá?

Posteado en: Opinión

Si es cierto, usted amigo lector se acuerda muy bien. Esta pregunta la he hecho en días pasados y me la hago constantemente, cuando observo el espíritu retador a la dictadura de un pueblo del cual han abusado hasta el cansancio.

En cualquier grupo digital de intercambio de opiniones, una pregunta que los cibernautas se hacen repetidamente es: ¿ Estarán dadas las condiciones para que la pareja presidencial abandone el Palacio de Miraflores y los búnker tres y cuatro de Fuerte Tiuna ? en compañía de sus más íntimos parientes y estrechos colaboradores y decidan ordenar a la rampa número 4 del aeropuerto de Maiquetía, que le preparen el avión, el airbus A319CJ, si obviamente el presidencial siglas FAV 001, al que los jóvenes del clan llaman el carcaman, dotado de 39 poltronas y 6 salas, en donde se podrían acomodar unos 12 hasta 14 más y emprender un viaje de no retorno, al menos por unos cuantos años.

Bueno, esto a excepción de ellos, de la pareja, nadie lo sabe, no obstante se ha especulado, parte de esta información me la dio el Mayor General Leclerc Contreras, durante la entrevista que le hice unas dos semanas atrás en su linda morada de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de la siempre cautivante capital española. Si, según personas allegadas al anillo íntimo de la familia, algunos de entre ellos, los más jóvenes están presionando a la gran matrona, doña Cilia, para que convenza al presidente y se decidan definitivamente a dar el gran salto: abandonar Venezuela y establecerse en algún país que les brinde seguridad y sobre todo una mejor calidad de vida, lo que para el clan significa que sus ahorros no serán expuestos a futuras reivindicaciones.

Ahora bien, a fin de tratar de aclarar el panorama, he tratado de hablar directamente con el presidente, ya que él me hizo una invitación, (cuando finalizamos la entrevista hace dos semanas) de pasar un domingo con él y la familia, saber con exactitud si la invitación se mantenía en pie. Decido intentar contactarlo a través de un número de celular que él, sin yo pedirlo, me lo escribió, él personalmente, en una tarjeta que solo tenía impreso su nombre, debo reconocer que me parecio muy curioso que el teléfono privado de linea celular del presidente de la republica, tiene como codigo de pais el correspondiente al Qatar.

Lo intento una y otra vez, siempre repica y después de algún minuto al no responder, se cae. Sigo insistiendo, creo que una conversación con el presidente en estos momentos bien vale que me de un chapuzón, además nada que temer, la piscina es de agua a temperatura agradable, ni fría ni caliente.

De pronto, cuando ya había perdido las esperanzas de volver a encontrar al presidente y preguntarle si se va o se queda, suena el teléfono y esta vez es otro edecán, el Teniente de Corbeta Oberto Convit, quien me dice, espere por favor que le pasó al Sr presidente. Segundos después: Alo, doctor Ochoa,¿ come esta ? Sí escuché el mensaje de voz que me envió, como no, lo espero, le paso al capitán para que se pongan de acuerdo.

Si mucho gusto doctor Ochoa, le sugiero que hacia las 12 m de mañana domingo 19 de mayo, se presente en la puerta principal de la Av Urdaneta del Palacio de Miraflores; la misma por donde entró en días pasados, que allí un edecán lo esperará para trasladarlo a la residencia secundaria del Sr Presidente, aquí en Fuerte Tiuna.

Ya son las 11.59 y estoy, como un clavel en las puertas del Palacio de Misia Jacinta, esperando que me trasladen al búnker presidencial. Un par de minutos después de las 12 llega un teniente de apellido Padrino Rivera y me invita a caminar unos 50 metros dentro de Palacio y proseguir en una camioneta negra sin matrícula. Apenas entramos en las áreas que rodean el Bunker en Fuerte Tiuna, me pregunto si seria en este mismo bunker que asesinaron a sangre fría al General en Jefe Raul Baduel. Bellas áreas, ordenadas y limpias, las cuales son tambien llamadas áreas reservadas. En automático nuestra imaginación nos traslada como por arte de magia a otro país, a otra ciudad, los espacios verdes impolutos y diría, excesivamente bien cuidados.

Autos lujosos, la mayoría guiados por un chofer, en muchas oportunidades con una bella dama cómodamente sentada en la parte posterior del vehículo. ¿ Peatones ? de los pocos que se pueden ver, se nota que es personal subalterno o empleados de las mansiones, estás, sólo disponibles para la nomenklatura del estado, ese estado que han llamado y no podemos evitar la analogía con la burla: Socialismo del siglo XXI.

Bueno, el vehículo se detiene y un guardia de honor se apresta para abrirme la puerta del vehículo. Me recibe cordialmente el capitán de corbeta Oberto Convit y cuando caminábamos hacia el área de la piscina le pregunto, Capitan ¿ pariente del ex ministro o del científico ? como era de esperarse no hubo respuesta.

Veo muchos niños y a lo lejos veo al hijo designado como el heredero, el doctor en economía egresado de la Universidad del cuerpo de las Milicias Bolivarianas, Nicolasito Maduro Guerra, quien metido en un short multicolor juega con una niñita, seguramente su hija con la mirada atenta de Grysel su esposa. Minutos después aparece el presidente de la mano con doña Cilia y más atrás varios militares y componentes de esa alargada familia. El presidente me dió la bienvenida y me presentó a doña Cilia, quien me extendió la mano y continuó saludando a los parientes, especialmente a una familia invitada por doña Cilia que venía desde Tinaquillo, en el estado Cojedes. Se notaba que era una familia muy querida y apreciadas por la First Combattant.

A Maduro, el edecán de turno, un coronel le trajo un whisky con hielo y a mi me preguntó que deseaba tomar, le respondí que igualmente, un whisky con hielo sería ideal.

Por algunos minutos el Presi continuó saludando como si se encontrara en una passarella, y la verdad, que se veía muy a gusto. Me hace una seña y me acerco a la pareja presidencial y sin perder mucho tiempo le pregunto a doña Cilia, a riesgo que lo interpretara como una crítica burlona: primera combatiente ¿ usted cómo ve la alternativa de salir del encierro de Fuerte Tiuna y poder caminar mano en la mano, como es habitual en vosotros por la exuberante y siempre luminosa plaza del Kremlin o ¿ por qué no, hasta por les Champs Elysées ?

Y para sorpresa mía la primera combatiente “inocentemente” le hace ella a su vez la misma pregunta al presidente Maduro y continuando con mi sorpresa se dirige a él así: ¿ Papi aprovechando la pregunta de tu amigo (sic) qué te parece si nos vamos todos para Qatar ? Si papi, donde tenemos los ahorros que con tanto sacrificio hemos podido poner aparte. Esos ahorros Nicolas estan seguros, le dice con seriedad doña Cilia, porque están en el banco de tu amigo el Rey (el presidente en voz baja la corrige y le dice, Cilita no es un rey, es un Emir y Cilita le contesta, tú siempre respondón, es lo mismo, siempre ustedes son reyes, a ti por ejemplo gordi, te llaman presidente, pero aqui en Venezuela eres como un rey.

Pero además miamor, continúa doña Cilia, tratando de convencer al cónyuge quien aparentemente es el más renuente para decir au revoir pueblo: pero gordo, por que siempre que hablamos de este tema el primer país que mencionas es la Turquía y dices que allí hace mucho frío, no solo es Turquía, le dice con tono de disgusto doña Cilia, estoy segura que te acostumbraras muy rápidamente en cualquiera de esos países en los que tenemos muchos amigos, por ejemplo, ya te nombre el Qatar donde Delcy me ha dicho que ahí tenemos la vara alta, muy alta, los Emiratos Arabes, ah y Hong Kong, ahi que tu sobrino preferido, Carlos, cuando era vicepresidente de PDVSA nos abrió aquella cuentecita de ahorros, ¿ ya no te acuerdas gordi ?.

La verdad es que Hong Kong me encantó, la conocí hace como 10 años cuando vine con Alex Saab a firmar las actas de la Group Grand Limited que era la empresita que nos manejaba las cajitas Clap. Si Nicolas, animate, Hong Kong podría ser la solución y que ahora bajo el control total de los chinos podríamos estar tranquilos y protegidos. Además Nicolas, pocas veces lo llama por el nombre a secas, el clima es siempre primavera y las mujeres podemos comprar lo que se nos venga en gana. Leí en la revista Vanidades, que son famosas las sucursales de Gucci y Versace, porque tu me quieres ver siempre bien vestida y elegante, no es así gordi ? le dice doña Cilia con tono meloso. El presidente se la quedó observando fijamente.

No obstante que estaba consciente que podría estar abusando de mi suerte, me atreví a preguntarle directamente: Presidente, entonces, ¿ va a complacer a la doña y a la familia en general ?. No hubo más respuesta, cuando quise insistir con la pregunta Nicolas Maduro Moros aun mas serio le preguntó al edecán si el ministro Padrino venía o no. Y pensé que muy bien había salido de estas entrevistas, cuando por mi mente pasaban los momentos finales de la entrevista que le concedió Maduro a Jorge Ramos. Me terminé mi Macallan Fine and Rare de 20 años, me despedí del presidente, un poco menos risueño conmigo que cuando llegué, le hice una seña al edecán Oberto Convit, de quien sigo pensando que es nieto de Luis Enrique Oberto o del Dr Jacinto Convit y le pedí que me llevara a Palacio, donde tomaría un taxi directo hacia el aeropuerto.

Misión cumplida. Mis entrevistas habían terminado, ya que Padrino Lopez nunca respondió. Mi próxima visita a Caracas, espero que sea después del 28 de julio para festejar la victoria de la libertad. De otro aspecto del cual también estoy seguro, es que no será con el Macallan Fine and Rare de veinte años, será con una botella de ron venezolano, el mejor ron del mundo.

Salud compañero, por Maria Corina y por Edmundo.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 19 de mayo del año 2024.