VIDEO: Indignación en Tennessee luego de que empleados de Delta Airlines arrojaran palos de golf de equipo universitario

Es la peor pesadilla de todo golfista que viaja, y esta vez había mucho en juego.

Por New York Post

La cuenta X del equipo de golf masculino de la Universidad Estatal de East Tennessee grabó un video de los empleados de Delta lanzando sus palos de golf en la pista mientras su equipo se prepara para jugar los campeonatos nacionales.

“Qué lindo que Delta maneje nuestros palos con tanto cuidado…” decía el tweet del equipo, mientras los jugadores miraban impotentes desde el avión.

Nice of @Delta to handle our clubs with such care… pic.twitter.com/5tcIivt9dy

— ETSU Men’s Golf (@ETSU_MGolf) May 22, 2024