Al menos 15 muertos y casi 400 mil personas sin electricidad en varios estados de EEUU por fuertes tormentas

Casi 400.000 personas en Missouri, Arkansas y Kentucky no tienen electricidad después de que severas tormentas y tornados arrasaron la región el sábado y continuaron hasta el domingo.

Por NBC News

Además, más de 46.000 personas se encuentran sin electricidad en Texas, así como más de 22.000 en Tennessee, mientras que casi 16.000 clientes tienen cortes en Kansas y casi 14.000 en Indiana, según poweroutage.us.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dio una actualización el domingo por la tarde y señaló que, aunque las condiciones se habían calmado un poco, se esperaba otra ola de tormentas más tarde en la noche. Señaló que se había reportado una muerte, al menos cinco condados habían declarado el estado de emergencia y se estimaba que 213.000 reportaron cortes de energía.

El gobernador advirtió a la gente que evitara las carreteras inundadas y les recordó que se mantuvieran alejados de los cables eléctricos caídos.

It is officially pouring at IMS and everyone is taking cover! pic.twitter.com/Kfc5hq415A

— WTHR.com (@WTHRcom) May 26, 2024