Revelan una “pelea” entre Ancelotti y Kroos y cómo se solucionó sin una sola palabra

El Real Madrid se juega este sábado la final de la Champions League en Wembley ante el Borussia Dortmund en un partido que supondrá la despedida de Toni Kroos del club blanco antes de su retirada.

Joaquín Anduro

Un exjugador, exentrenador y exdirectivo madridista como Jorge Valdano ha hablado sobre el jugador alemán en El Larguero desvelando una ‘pelea’ que tuvo con Carlo Ancelotti que gestionó de manera impecable el técnico.

Con Manu Carreño, el argentino ha alabado las cualidades del italiano para gestionar un vestuario como el del Real Madrid: “Yo recuerdo un día que había quitado a Kroos y no le gustó que lo cambiaran. Me encontré con Carlo al día siguiente y le pregunté que cómo lo había arreglado. Me dijo ‘No, nos miramos, él me hizo una mueca, yo le respondí con otra mueca y no hizo falta decir ni una palabra‘”.

“Ahora, para liderar con una mueca hace falta tener un aval histórico muy fuerte y una trayectoria impecable. No te hacen falta ni las palabras. El jugador entiende que no hubo un sentido de la injusticia al tomar la decisión porque le reconoce al líder la nobleza“, finalizó Jorge Valdano.

